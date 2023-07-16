أبوظبي.. وجهات مغطاة توفر تجارب سياحية فريدة خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

تضم أبوظبي العديد من الوجهات السياحية والترفيهية والثقافية المغطاة التي تعتبر الوجهات الأمثل لقضاء الصيف بالإمارة، وتقدم تجارب متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، وسط توقعات بنمو السياحة الداخلية في الصيف.

ومن الوجهات السياحية والثقافية المغطاة في أبوظبي، والتي تناسب زيارتها جميع المواسم: «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، و«عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، و«سنو أبوظبي»، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الوطن، وقصر الحصن، ومشروع القناة بالأخص «ناشونال أكواريوم أبوظبي» و«أدرينال» و«بيكسول». وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي لشهري يوليو وأغسطس في صيف 2022، سجلت فنادق أبوظبي نمواً في عدد النزلاء في يوليو من العام الماضي بنسبة 25% بواقع 364 ألف نزيل، في وقت أيضاً سجلت في أغسطس من عام 2022 نمواً في عدد النزلاء بنسبة 29% ليصل إلى 363 ألف نزيل. وبدأ الصيف مع افتتاح تجارب ترفيهية جديدة، حيث شهدت جزيرة ياس الشهر الماضي افتتاح «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، لتكون إضافة متميزة للتجارب الترفيهية في الجزيرة، وافتتحت في 8 من يونيو الجاري الحديقة الثلجية «سنو أبوظبي» في «الريم مول» في جزيرة الريم بمساحة 9.7 ألف متر مربع، والتي تضم 20 لعبة ونقطة جذب.

وتضم «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» 5 طوابق داخلية، بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، تروي من خلالها قصة «المحيط الذي يجمعنا»، وتأخذ الضيوف في رحلة استكشافية عبر عوالمها الثمانية. وتستقبل «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» الضيوف من مختلف الأعمار لخوض تجارب عائلية، تشمل عروض الحيوانات والتفاعل معها من قرب، وتضم العديد من الفعاليات الترفيهية الملهمة والألعاب المشوقة، فضلاً عن تجارب الطعام والتسوق الحصرية.

وجهات ترفيهية

ويُعد عالم فيراري أبوظبي مرفقاً ترفيهياً يحتضن جميع الفئات العمرية من أطفال وعائلات وأفراد، من خلال أكثر من 43 لعبة وتجربة ترفيهية، بينما كان عدد التجارب عند افتتاحها 20 لعبة وتجربة، فضلاً عن العروض الحية والفعاليات والمهرجانات المتنوعة التي تثري تجارب الزوار.

أما «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، فيتيح للزوار لقاء شخصيات «الأنيميشن» المفضلة وأبطال «دي سي سوبر هيروز» في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، حيث تحتضن «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز، 6 مناطق ترفيهية. وتُعد «كلايم أبوظبي» الوجهة الأمثل لمحبي الأنشطة والمغامرات المميزة، إذ يحتضن مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات اثنتين من التجارب الحائزة جوائز عالمية، تشمل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، إضافة إلى جدار «ذا ساميت» الذي يعتبر أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة. ويقع «ذا ناشونال أكواريوم»، ضمن مشروع القناة في أبوظبي، ويضم أكثر من 46 ألفاً من الكائنات البرية والبحرية، عبر 10 مناطق تغطي مساحة 9 آلاف متر مربع، ومن هذه المناطق: كنوز الإمارات، وأعماق البحر الأحمر، وسحر المحيط، والمحيط المتجمد، والغابة المغمورة، وجزيرة بوطينة، وحلقة النار، والكهف الأطلسي، والغواصة المنسية.

وجهات ثقافية

يقدم متحف اللوفر أبوظبي الذي يعد ثمرة اتفاق استثنائي عُقد بين حكومتَي أبوظبي وفرنسا، تجارب ثقافية وإنسانية مميزة.

وتحوّل المتحف، منذ عامه الأول، إلى مساحة اجتماعية فريدة تجمع الزوار في جو فني وثقافي، ويمتلك المتحف مجموعة فنية منقطعة النظير في المنطقة تغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني، وتشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغيرها من القطع الأثرية، والنصوص الدينية، واللوحات التاريخية، والمنحوتات المعاصرة.

ويُعد «اللوفر أبوظبي» منصّة لاختبار الأفكار الجديدة في عالم تسوده العولمة، كما يدعم نمو الأجيال القادمة من المواهب وروّاد الثقافة.

ويقدم المتحف مجموعة واسعة من فرص التعلّم والمشاركة والترفيه عبر معارضه الدولية، وبرامجه، ومتحفه الخاص بالأطفال.

تراث حضاري

أما قصر الوطن، فيعد معْلماً يحمل في اسمه معاني وكلمات تعكس قيم وثقافة وإرث ومعرفة، ليُخبر العالم عن مسيرة الإنجاز والتقدم للإمارات، وبتصميم معماري عربي برؤية معاصرة تنقل زواره إلى عالم من العلوم والفنون والآداب.

ويعد قصر الوطن الذي يقع ضمن مجمع قصر الرئاسة الذي تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع، وجهة سياحية وثقافية تُعد واحدة من أهم المعالم التي يزورها السياح والزوار ضمن برامجهم السياحية في الإمارة، فهو يضم كنوزاً ثقافية وتراثية وعلمية وحضارية.

ويستقبل قصر الحصن الزوار بمجموعة متنوعة من البرامج الهادفة للحفاظ على التراث الثقافي الفريد لدولة الإمارات والترويج له، بدءاً من ورش العمل الحرفية وعروض الفنون الأدائية التقليدية ووصولاً إلى البرامج التي أثمرت عنها الشراكة الفريدة بين «بيت الحرفيين» وجمعية العلامات التجارية الفرنسية الفاخرة «لجنة كولبير»، ويُعد أعرق وأقدم بناء تاريخي في أبوظبي.

ويحتوي قصر الحصن على أول هيكل معماري قائم حتى يومنا هذا في المدينة، ألا وهو برج المراقبة الذي تم بناؤه في ستينيات القرن الثامن عشر، لحماية المستوطنات البشرية على الجزيرة.

ويتألّف قصر الحصن من بناءين مهمين، وهما «الحصن الداخلي» (يعود تاريخ بنائه إلى عام 1795 تقريباً) و«القصر الخارجي» (الذي تم بناؤه خلال الفترة من 1939 إلى 1941).

وكان قصر الحصن على مدار السنين مقراً للحكم والأسرة الحاكمة وملتقى للحكومة ومجلساً استشارياً وأرشيفاً وطنياً، وهو اليوم يمثل القلب النابض في أبوظبي، والشاهد الحي على محطات تاريخها العريق.

وتحول القصر إلى متحف وطني في عام 2018، بعد أكثر من 9 سنوات من أعمال الترميم، حيث يبرز كرمز وطني يعكس تطور أبوظبي من مستوطنة بشرية اعتمدت على صيد السمك واللؤلؤ في القرن الثامن عشر، إلى واحدة من أروع المدن العالمية الحديثة، محتضناً في أروقته مجموعة من القطع الأثرية والمواد الأرشيفية التي يعود تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد.

طلب صيفي

حقق الطلب السياحي نمواً كبيراً في إمارة أبوظبي مع بدء موسم الصيف الجاري مقارنة بالموسم الماضي بسبب الوجهات الجديدة التي يتم افتتاحها، والتي تقدم خيارات كثيرة للسياح الراغبين بزيارة أبوظبي بالصيف، وتقدم الفنادق والوجهات خصومات بنسب تتراوح بين 20 و40% والعروض مثل الحجز لليلتين والثالثة مجاناً على سبيل المثال، أو عروض خاصة لدخول الأطفال مجاناً للمرافق السياحية وغيرها، وبالتالي يجذب ذلك مزيداً من السياح بالصيف.

وأطلقت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي مؤخراً حملتها الترويجية «صيف واحد لا يكفي» التي تسلط الضوء على التجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في أبوظبي وعروضها المذهلة هذا الموسم، وذلك في إطار خططها الرامية إلى استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023.

وتضم الحملة عروضاً متنوعة، منها الدخول مجاناً للأطفال عند حجز باقات الفنادق والمعالم السياحية.

وانطلقت أيضاً فعاليات النسخة الثانية من صيف أبوظبي الرياضي التي تنظمها شركة «أدنيك للخدمات»، التابعة لمجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 12 أغسطس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض؛ وذلك بهدف تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة في بيئة ملائمة وآمنة ضمن ملاعب داخلية مكيّفة خلال فصل الصيف.