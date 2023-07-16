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«حرة مطار الشارقة» تعزز مكانتها بقطاع الخدمات اللوجستية

«حرة مطار الشارقة» تعزز مكانتها بقطاع الخدمات اللوجستية
17 يوليو 2023 01:56

الشارقة (الاتحاد)

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تواصل المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تعزيز مكانتها الرائدة في دعم قطاع الخدمات اللوجستية.
وأعلنت شركة «هيرالد القابضة للاستثمار» المجموعة العالمية من شركات الخدمات اللوجستية والشحن، توسعة عملياتها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من خلال الاستفادة من التسهيلات وحلول الأعمال التي توفرها المنطقة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، معززة مكانتها مركزاً رئيساً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
 جاء إعلان التوسعة بموجب اتفاقية جرى توقيعها في مقر «الهيئة» من جانب سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وكريشنا كالادهاران، المدير التنفيذي لشركة هيرالد القابضة، بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين.
 ونصت الاتفاقية على استئجار أرض من المنطقة بمساحة 173 ألف قدم مربعة لتشييد منشأة للخدمات اللوجستية التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات.

الشارقة
مطار الشارقة الدولي
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