«غرفة عجمان» تناقش فوائد الالتزام بـ «أخلاقيات العمل»

عجمان (وام)

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة بعنوان «أخلاقيات العمل»؛ بهدف توجيه منشآت القطاع الخاص نحو الالتزام بالقيم والمعايير الأخلاقية في بيئة العمل، وإبراز فوائد تبني وتطبيق أخلاقيات العمل وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين سعادة العاملين.

حضر الورشة، عائشة هلال، مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وقدمتها الاستشارية ريتا حداد، بحضور مسؤولي وممثلي 30 منشأة من أعضاء غرفة عجمان.

تناولت الورشة، تعريف وأهمية أخلاقيات العمل في القطاع الخاص وأساليب التطبيق العملية، ومبادئ ومعايير أخلاقيات العمل وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية، وأثر تطبيقات المسؤولية المجتمعية على بيئة العمل، وربط أخلاقيات العمل بالتميز في العمل، وزيادة الإنتاجية.