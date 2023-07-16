"غرفة الفجيرة" تستعرض إنجازاتها وتنتخب مجلس إدارة للدورة الـ 15



الفجيرة (وام)

أعرب الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للدورة الرابعة عشرة، عن شكرهم وعرفانهم لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لما يوليانه من اهتمام بشؤون الغرفة ولرعايتهما الكريمة لفعالياتها وللنهوض بقطاع الأعمال في الإمارة.جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للغرفة التي انتخبت أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة عشرة 2023 ــ 2026 حيث تمت عمليات الاقتراع في خمسة مراكز انتخابية للتسهيل على الناخبين سهولة التصويت في أقرب مكان لهم.

وأسفرت نتيجة الانتخابات التي أعلنها رئيس اللجنة الإشرافية برئاسة المستشار القاضي الدكتور عبدالناصر محمد الشحي، عن فوز كل من الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وكل من فايز سعيد سيف العطر، وسرور حمد الزوهري، وطارق محمد إبراهيم الهنائي، وأحمد زاهر محمد المدحاني، وعبدالله محمد سعيد الظنحاني، وفطيم عبيد حسن الشحي، وأحمد حسن محمد اليماحي، وخالد محمد الجاس، من قائمة المرشحين التي ضمت 29 مرشحاً.

وأضاف الشيخ سعيد الشرقي أن اجتماع الجمعية العمومية يأتي في ظل ما تشهدها الدولة من تطورات اقتصادية وخطط استراتيجية متكاملة لإنجاز مشاريع الخمسين عاماً المقبلة، وذلك بالتوجيهات السديدة لقيادة الدولة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة عقد خلال دورته المنتهية 19 اجتماعاً ناقش خلالها العديد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بأولوياته الاستراتيجية والتي شملت منظومة العمل بالغرفة ورؤيتها الرامية لخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع، وخاصة في هذه المرحلة والتي يتركز الاهتمام خلالها على بناء مقومات التنمية المستدامة، والمبادرات والمشاريع الريادية التي تعزز الاستثمارات النوعية المرتبطة بالابتكار والتقدم التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أنه، انطلاقاً من قناعة الغرفة بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتأهيل رائدات ورواد أعمال، أطلق مجلس الإدارة مبادرة البرنامج المهني للتجارة وريادة الأعمال الابتكارية بهدف تدريب وتأهيل 100 شخص لتمكينهم من تأسيس وإدارة مشاريعهم بكفاءة عالية واقتدار، والمنافسة في سوق العمل بمنتجات تنافسية.

وقال الشيخ سعيد الشرقي: إن الغرفة كان لها دور فاعل في المشاركة في إكسبو 2020 والترويج للإمارة بالتطورات التنموية وفرص الاستثمار.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات: إن عدد الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم بلغ 1342 ناخباً فيما بلغ عدد الأصوات التي أدلوا بها 12213 صوتاً.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي كان رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الرابعة عشرة المنتهية، وسبق أن فازت سعادة فطيم عبيد حسن الشحي بعضوية مجلس الإدارة في الدورة الثانية عشرة كأول سيدة في تاريخ الغرفة منذ تأسيسها في العام 1981.