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"تسلا" تطلق أول مركبة "بيك آب" كهربائية

"تسلا" تكشف عن أول مركبة "بيك آب" كهربائية
16 يوليو 2023 11:45

أعلنت الأميركية لصناعة السيارات السبت أن النسخة الأولى من مركبة البيك آب الكهربائية Cybertruck ("سايبرتراك") خرجت من خط الإنتاج في مصنعها الضخم في تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

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وكتبت الشركة على تويتر "انتهى صنع أول مركبة سايبرتراك، في مصنع ،غيغا تكساس". ونشرت صورة تظهر المركبة محاطة بعشرات الأشخاص الذين كانوا يرتدون سترات أمان صفراء وخوذاً داخل ما يشبه الحظيرة.
وأعاد إيلون ماسك، رئيس تيسلا وتويتر، نشر التغريدة مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه "تهانينا لفريق تيسلا".

وكانت الشركة المصنعة قد أشارت في ابريل إلى أن إنتاج هذه المركبة "يسير على الطريق الصحيح"، للانطلاق كما هو مخطط له خلال العام الجاري في مصنعها الجديد في تكساس.
وكُشف عن المركبة ذات التصميم الاستشرافي القائم خصوصاً على ما يشبه غلاف معدني ذي خطوط غير اعتيادية، في نوفمبر 2019.
وفي مايو، أشار إيلون ماسك إلى أن الشركة ترمي إلى تصنيع 250 ألف مركبة من هذا النوع سنوياً، مؤكداً أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف بسبب سعرها المقبول الذي يبدأ بـ39900 دولار.

المصدر: وكالات
شركة تسلا
السيارات الكهربائية
تكساس
إيلون ماسك
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