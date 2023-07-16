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وزراء مالية السبع يجتمعون في الهند

وزراء مالية السبع يجتمعون في الهند
16 يوليو 2023 09:35

يلتقي وزراء مال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع في الهند الأحد لمناقشة تخفيف عبء ديون البلدان النامية وإصلاحات مصرفية والضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات وكذلك أوكرانيا، قبل اجتماع لمجموعة العشرين.

ومن النقاط الرئيسية في المناقشات التي ستجري بمشاركة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الدعم الذي سيتم تقديمه لبنوك التنمية الكبرى مثل البنك الدولي، من أجل توجيه مساعدتها بشكل أفضل إلى التحدي الهائل المتمثل في الاحتباس الحراري.

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وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان قبل الاجتماع الذي سيعقد في غانديناغار بغرب الهند "بما أن أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل تواجه حالة من المديونية الكبيرة أو قد تصبح في هذا الوضع، من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية لمساعدتها على النهوض".
وبعد مشاورات مجموعة السبع، سيعقد الاثنين والثلاثاء اجتماع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

 

المصدر: وكالات
وزراء المالية
مجموعة السبع
الهند
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