1.41 تريليون درهم تجارة الإمارات والهند خلال 10 سنوات

يوسف العربي (أبوظبي)

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات في الوقت الراهن عصرها الذهبي، حيث نضجت العلاقة الثنائية بين البلدين، وتحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة مع مواصلة استكشاف فرص تعاون أعمق في مجالات جديدة.

ويلتزم البلدان باتفاقيات تفاهم متعلقة بالقضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الصلة والاهتمام، منها الاتفاقيات المتعلقة بتسهيل المستثمرين المؤسسيين في البنية التحتية، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، والفضاء، تنمية المهارات، والتأمين والعملات.

وتتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية منذ عقود طويلة بثرائها وتغطيتها لمختلف القطاعات لتقدم نموذجاً متميزاً وفريداً للعلاقات بين الدول، وتشمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين مختلف المجالات، وتتركز الشراكات الثنائية على قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والاستثمار والبنية التحتية والعمل المناخي والتقنيات الناشئة والمهارات والتعليم والأمن الغذائي والرعاية الصحية والدفاع والأمن.

وتسهم الإمارات بدور فاعل في إتاحة الفرص أمام الشركات الهندية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتي ساهم تواجدها في دولة الإمارات في نفاذها إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة.

علاقات راسخة

احتفلت الإمارات والهند خلال العام الماضي بمرور 50 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية، حيث شكلت التجارة أساساً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين إذ تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر وجهة تصدير للهند وثالث أهم مصدر لواردات الهند كما تستحوذ الإمارات على 40% من إجمالي تجارة الهند مع العالم العربي بأكمله.

وتقوم الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين على قيم التعاون واحترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعامل بروح التعاون والصداقة ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وضعت حكومتا البلدين الأساس أمام الشركات والمستثمرين لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الشراكة الثنائية المتميزة.

التبادل التجاري

وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات حيث نمت التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين بنسبة 14.7% خلال العام 2022 لتصل إلى 188.8 مليار درهم، مقابل 164.6 مليار درهم خلال العام 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد.

ونمت الواردات بنسبة 30.6% لتصل إلى 100.2 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 76.7 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 40.2 مليار درهم خلال العام 2022، بينما نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 14.6% لتصل إلى 48.4 مليار درهم، مقابل 42.2 مليار درهم.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد» بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة غير النفطية بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية 1.414 تريليون درهم.

وتفصيلاً، بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 159.8 مليار درهم عام 2013، و128.8 مليار درهم عام 2014، في حين بلغ 125.8 مليار عام 2015، ونحو 131.8 مليار درهم في عام 2016، و127.8 مليار درهم في عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 131.9 مليار درهم في عام 2018، وإلى 152.1 مليار درهم في عام 2019، قبل أن تهبط في عام الجائحة 2020 إلى 102.5 مليار درهم، لتقفز بأكثر من 60% في عام 2021 وتصل إلى 164.6 مليار درهم، ثم 188.8 مليار درهم خلال عام 2022.وواصلت الاستثمارات الإماراتية تدفقها إلى الهند وسجلت 36.61 مليار دولار.

اتفاقية الشراكة

وجاءت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022 تتويجاً للعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين والتي بموجبها ستتمكن الشركات الإماراتية والهندية من الاستفادة من مزاياها الجديدة.

وتضمنت الاتفاقية توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع مع بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند.

وتعزز الاتفاقية وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي مع إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية (المعوقات الفنية أمام التجارة) للمصدرين من الإمارات والهند، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية.

وتدعم وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية مع دعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية.

وتضمن الاتفاقية ألا تخضع المنتجات الإماراتية لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند حيث يتم نقل هذه المنتجات، كما تنص على إنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.

تطلعت مشتركة

وتعكس الاتفاقية رغبة الإمارات في توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع شركائها الاستراتيجيين والأسواق الواعدة لتسيير تدفق السلع والخدمات وإعادة بناء سلاسل التوريد وتعزيز مكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا وخلق المزيد من فرص جديدة للاستثمار ونماذج جديدة للأعمال. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7% في العقد القادم مع زيادة الصادرات بنسبة 1.5% وتوفير أكثر من 140 ألف فرصة عمل جديدة.

وتقدم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مزيدا من الانفتاح والحرية مقابل تقويض مختلف المعوقات أمام حركة البضائع عبر الحدود، وهو ما يعني المزيد من النمو والأعمال لكن الأمر لا يتعلق بالواردات والصادرات فحسب، وإنما يرتبط بتوفير ممكنات النمو وتوفير حياة أكثر ازدهارا لشعبي البلدين.

الشركات الناشئة

وساهمت الإمارات بدورها الفاعل في إتاحة الفرص أمام الشركات الهندية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتي ساهم تواجدها في دولة الإمارات في نفاذها إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة.

وعقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند العام الماضي، استضافت مدينة مومباي الهندية قمة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند بمشاركة أكثر من 200 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين. وخلال القمة، تم إطلاق «جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند» الذي يوفر منصة مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة تضم جميع المزايا والمعلومات للشركات في البلدين منها تبادل المعرفة وتنفيذ البرامج المشتركة وبناء القدرات وذلك بهدف توفير فرص استثمارية للشركات الناشئة في كلا البلدين تمكنها من مواصلة النمو.

فرص واعدة للاستثمار والنمو

تعد السوق الهندية واحدة من أهم الأسواق العالمية الاستراتيجية لدولة الإمارات، كونها تحمل فرصاً واعدة للاستثمار والنمو، وتمتلك موقعاً مميزاً في القارة الآسيوية، وهو ما أهلها لأن تصبح الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات خلال عام 2022، مستحوذة على 8% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الثالث عالمياً للهند، والأول عربياً خلال عام 2022. يذكر أن الهند هي أول دولة تعقد دولة الإمارات شراكة اقتصادية شاملة معها، وتأتي ضمن استراتيجية الدولة لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، في ضوء «مشاريع الخمسين»، وقد صادف الأول من مايو عام 2023 ذكرى مرور عام على دخولها حيز التنفيذ، وتستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجموعة من القطاعات ومن بينها الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات، وتنمية الصادرات والأمن الغذائي، والزراعة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

فرص واعدة للاستثمار والنمو

تعد السوق الهندية واحدة من أهم الأسواق العالمية الاستراتيجية لدولة الإمارات، كونها تحمل فرصاً واعدة للاستثمار والنمو، وتمتلك موقعاً مميزاً في القارة الآسيوية، وهو ما أهلها لأن تصبح الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات خلال عام 2022، مستحوذة على 8% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الثالث عالمياً للهند، والأول عربياً خلال عام 2022. يذكر أن الهند هي أول دولة تعقد دولة الإمارات شراكة اقتصادية شاملة معها، وتأتي ضمن استراتيجية الدولة لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، في ضوء «مشاريع الخمسين»، وقد صادف الأول من مايو عام 2023 ذكرى مرور عام على دخولها حيز التنفيذ، وتستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجموعة من القطاعات ومن بينها الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات، وتنمية الصادرات والأمن الغذائي، والزراعة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

تحفيز حركة السائحين

تتطلع الإمارات والهند لتحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاع السياحي، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تحفيز حركة السائحين بين البلدين وتعمل على زيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

ويحرص البلدان على تعزيز التعاون الثنائي لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاع السياحي، وتدشين مشروعات سياحية مبتكرة تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في تقديم خدمات الضيافة، والتي ستصب في تعزيز تجربة السائحين وجعل البلدين وجهتين سياحيتين مفضلتين.

وتعد الهند من بين أهم الأسواق السياحية المصدرة لزوار الإمارات خلال عام 2022، حيث استقبلت الإمارات نحو 5 ملايين زائر هندي، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً، ويتطلع الجانبان إلى العمل المشترك من أجل دعم النمو المتزايد لحركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.