غيث الغيث الرئيس التنفيذي للناقلة لـ«الاتحاد»: «فلاي دبي» تشغل 2522 رحلة أسبوعياً في ذروة موسم الصيف

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تتوقع «فلاي دبي» نقل نحو 4.5 مليون مسافر خلال موسم الصيف الجاري، وأن تسجل أداءً استثنائياً على صعيد العمليات التشغيلية، مستفيدة من النمو المتسارع في شبكة الوجهات وافتتاح 9 وجهات موسمية صيفية، والطلب القوي على السفر من وإلى دولة الإمارات على مدار العام.

ووفقاً لبيانات «فلاي دبي»، قامت الناقلة بتشغيل ما معدله 2252 رحلة أسبوعياً خلال فترة الذروة والتي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى، وتسلم 7 طائرات جديدة من طراز «بوينج 737 ماكس 8» منذ بداية العام الجاري، ليصل إجمالي الأسطول إلى 79 طائرة من عائلة «بوينج 737» يشمل، 30 طائرة «بوينج 800-737» من الجيل الجديد و46 «بوينج 737 ماكس 8» و3 «بوينج 737 ماكس 9».

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن الناقلة تشهد صيفاً استثنائياً مع استمرار الطلب الكبير على السفر من وإلى دبي، حيث تتوقع الشركة أن تنقل نحو 4.5 مليون مسافر خلال موسم الصيف مع بداية افتتاح وجهات موسمية صيفية في يونيو الماضي.

2252 رحلة أسبوعياً

وأوضح الغيث أن «فلاي دبي» شغلت 2252 رحلة أسبوعياً، خلال فترة الذروة والتي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى، متوقعاً استمرار الطلب القوي على السفر خلال هذا الصيف والذي سيكون استثنائياً، على العديد من الوجهات، مثل طشقند ونابولي وبوخارست ووارسو وزنجبار، إضافة إلى الوجهات الهندية والتركية، التي تشهد طلباً كبيراً على السفر خلال هذه الفترة، فضلاً عن الحجوزات المرتفعة التي تشهدها الوجهات الموسمية هي الأخرى وخاصة وجهات مثل: ميكونوس وسانتوريني وكورفو في اليونان، إضافة إلى طرابزون وبودروم في تركيا.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، النمو الذي تحققه الناقلة وقطاع الطيران بدولة الإمارات بوجه عام، انعكاساً مباشراً لجاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً التي تُعد اليوم وجهة عالمية للسياحة والعيش والعمل، ومركزاً محورياً للسفر والربط الجوي بين مطارات العالم، لافتاً إلى أن الناقلة تشغل رحلاتها إلى 32 وجهة، انطلاقاً من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

9 وجهات موسمية

وبدأت «فلاي دبي» منذ مطلع شهر يونيو الماضي، رحلاتها إلى تسع وجهات موسمية شملت: ميكونوس في اليونان (21 يونيو) واولبيا الإيطالية (22 يونيو) وكورفو اليونانية (24 يونيو) وتيفات في مونتنغرو (24 يونيو) وطرابزون وبودروم في تركيا (24 يونيو) ودوبروفنيك الكرواتية (25 يونيو) وسانتوريني اليونانية (25 يونيو) وباتومي في جورجيا (25 يونيو).

مواصلة التوسع

وكشف الغيث عن إطلاق «فلاي دبي» رحلاتها إلى مدينة بوزنان البولندية اعتباراً من أكتوبر المقبل، ومضاعفة عملياتها إلى كرابي وباتايا في تايلاند لتصبح رحلتان يومياً اعتباراً من 13 أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن الطب المتنامي في أعداد المسافرين على الرحلات إلى تايلاند مع افتتاح الناقلة للوجهات الجديدة.

خيارات الأسطول

وتدرس «فلاي دبي» إبرام طلبية جديدة لشراء طائرات ذات الممر الواحد، قبل نهاية العام الجاري، لمواكبة نمو المتزايد في الطلب على السفر من وإلى دبي، وذلك بعد نحو 6 سنوات من توقيع الشركة طلبية ضخمة لشراء 225 طائرة من طراز «737 ماكس» في معرض دبي للطيران في عام 2017.

وتوقع الغيث أن تسجل الناقلة أداءً قوياً خلال العام الجاري، في ظل زخم النشاط السياحي وتنامي الطلب على السفر من وإلى دبي، مشيراً إلى أن بيانات الأداء التشغيلي خلال الربع الأول تؤكد أن الناقلة تسير نحو تسجيل أرباح قياسية مع نهاية العام الحالي.

وقال الغيث، إن الناقلة تحافظ على جدول تسلم الطائرات المتوقع أن يصل إلى 17 طائرة مع نهاية العام الجاري، وتستهدف الناقلة تشغيل 90 طائرة خلال العام المقبل.

استئجار طائرات

وأضاف أن «فلاي دبي» تدرس استئجار طائرات جديدة خلال الشهور المقبلة لمواكبة نمو الطلب على السفر، مشيراً إلى أن أساس نجاح «فلاي دبي» يكمن في تميزها في تلبية احتياجات عملائها من المسافرين سواء للعمل أو السياحة.

وقال الغيث، إن النسبة الأكبر من المسافرين عبر «فلاي دبي» خلال الفترة المقبلة، كانت وجهتها النهائية دبي وبنسبة 70%، لكن بعد الشراكة مع «طيران الإمارات» ارتفعت بنسبة كبيرة أعداد مسافري «الترانزيت».