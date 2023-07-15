مؤشر «داو جونز» يسجل أفضل أداء أسبوعي خلال 4 أشهر

شريف عادل (واشنطن)

سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي للأسهم الأميركية أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من أربعة أشهر، وكان المؤشر الوحيد بين المؤشرات الرئيسية في المنطقة الخضراء في تعاملات يوم الجمعة، مستفيداً بنتائج الأعمال الإيجابية لبعض الشركات، عن الربع الثاني من العام، والتي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، أضاف «داو جونز» 114 نقطة، مثلت %0.33 من قيمته، بينما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة %0.10، وخسر مؤشر ناسداك %0.18 من قيمته، فيما اعتبر عملية جني أرباح، بعد أيام عدة من الارتفاعات المتواصلة.

نتائج إيجابية

واستهلت «وول ستريت» تعاملات يوم الجمعة بالارتفاع، بعد إعلان العديد من المؤسسات المالية الكبرى تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من العام، مستفيدة من استمرار معدل الفائدة الفيدرالية على ارتفاعه، لكن وقود الارتفاعات نفد قبل انتصاف تعاملات اليوم.

وأعلنت بنوك «جي بي مورغان» و«ويلز فارغو» و«سيتي غروب»، كما شركة الاستثمار الأكبر في أميركا «بلاك روك»، نتائج أعمال إيجابية، قفزت بأسهمها بما يقرب من نصف النقطة المئوية، خلال الدقائق الأولى من تعاملات اليوم.

ورغم تراجعات يوم الجمعة، كان الأسبوع إيجابياً للمؤشرات الرئيسية الثلاثة، حيث ارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 2.3%، وارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 2.4%، بينما وصل الارتفاع الأسبوعي إلى نسبة 3.3%. وجاءت تلك الارتفاعات على خلفية صدور العديد من المؤشرات التي أوضحت تباطؤ التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم، خلال شهر يونيو الماضي. وساهم أيضاً في الارتفاع الأسبوعي ارتفاع أسعار أسهم شركات النفط والطاقة، بعد صدور العديد من التوقعات من مؤسسات دولية متخصصة، أشارت بوضوح إلى ارتفاع في الطلب على الخام، بالتزامن مع انخفاض المعروض من السعودية وروسيا، كما تعطل الإنتاج في أكثر من حقل ليبي.

الطلب على النفط

وتوقعت «وكالة الطاقة الدولية» و«منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) الخميس، ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام، لاسيما في الصين والهند، رغم الظروف غير المواتية للاقتصاد الكلي.

وخلال الأسبوع المنتهي أيضاً، حام الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في 15 شهراً على مدار يومي الخميس والجمعة، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة في واشنطن تراجعاً ملحوظاً في التضخم، اعتبرته الأسواق دليلاً على اقتراب دورة رفع الفائدة الحالية من الانتهاء.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر العملة الخضراء مقابل سلة عملات رئيسية، 0.06% إلى 99.827 بعد ملامسة أدنى مستوى في 15 شهراً عند 99.574 في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر 2.4% هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي في ثمانية أشهر.