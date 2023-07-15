الأحد 16 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أدنوك» تؤكد بدء مفاوضات الدمج المحتمل لـ «بروج» و«بورياليس»

«أدنوك» تؤكد بدء مفاوضات الدمج المحتمل لـ «بروج» و«بورياليس»
16 يوليو 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
السفير الهندي: تعزيز التعاون مع الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية
«الرعاية الأسرية»: منظومة متكاملة لتلبية احتياجات الشرائح المجتمعية

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أنها بدأت مفاوضات رسمية مع شركة «أو إم في إيه جي» («أو أم في»)، حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات، وذلك من خلال الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي «بروج بي إل سي» («بروج») و«بورياليس إيه جي» («بورياليس»)، وتؤكد «أدنوك» اهتمامها بدراسة هذه الفرصة التي تزخر بالعديد من الإمكانيات الإيجابية للطرفين.
وتعد «بروج» شركةً مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك فيها «أدنوك» حصة تمثل نسبة 54%، وتمتلك «بورياليس» حصة 36%، فيما يمتلك مستثمرون أفراد ومؤسسات حصة 10% من أسهم «بروج». 
أما شركة «بورياليس»، فهي مملوكة بنسبة 75% من قبل شركة «أو إم في»، بينما تمتلك «أدنوك» 25% من أسهمها.
وتُجري «أدنوك» هذه المفاوضات بصفتها مساهماً مالكاً لحصة الأغلبية في شركة «بروج» مع «أو أم في» كمساهم يمتلك حصة الأغلبية في «بورياليس»، على أن يخضع القرار النهائي بخصوص هذه الصفقة لعمليات الحوكمة في «بروج» والأطراف ذات الصلة. ويشكل هذا الاندماج المحتمل خطوة كبيرة ومهمة وتقدماً نوعياً ضمن استراتيجية «أدنوك» لخلق القيمة والنمو والتوسع في قطاع البتروكيماويات، وسيكون هذا الاندماج المحتمل خاضعاً لموافقات الجهات التنظيمية المعنية. وستقدم «أدنوك» المزيد من المعلومات بهذا الشأن في الوقت المناسب.

أدنوك
أبوظبي
بروج
بورياليس
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
الرياضي
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
اليوم 20:59
سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
عربي ودولي
تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا
اليوم 20:09
رجال إطفاء يقامون حرائق غابات في جزيرة لا بالما
عربي ودولي
حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا
اليوم 19:56
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
اليوم 19:48
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
عربي ودولي
قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©