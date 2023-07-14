5 مشاريع عقارية جديدة لـ«الدار» خلال النصف الأول

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركة الدار العقارية، خلال النصف الأول من العام الحالي، عن إطلاق 5 مشاريع جديدة، توفر 2100 وحدة سكنية، بجزيرتي ياس والسعديات، ومنطقة الشامخة.

كما باشرت «الدار» خلال النصف الأول توسيع مخزونها الاستراتيجي من الأراضي مع الاستحواذ على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربع بأبوظبي، فضلاً عن دخول سوق عقارات دبي من خلال مشروع مشترك مع «دبي القابضة» لتطوير مشاريع على مراحل عدة بدبي.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير لـ«الاتحاد»، إن الشركة سجلت مبيعات قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 4.5 مليار درهم، ما يعزز من خطط الشركة لطرح المزيد من المشاريع الجديدة خلال العام الحالي.

وأوضح أن المشاريع الجديدة التي أطلقتها «الدار» خلال العام الحالي، شهدت طلباً مرتفعاً من المشترين، سواء المحليين أو الدوليين، ما يؤكد تنامي الطلب على الوحدات السكنية النوعية بأبوظبي، ويرسخ مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية.

ونما صافي أرباح مجموعة الدار العقارية 22% إلى 836 مليون درهم خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع الأول من 2022.

وكشفت «الدار» مؤخراً عن إطلاق مشروع «ذا سورس 2»، في جزيرة السعديات بأبوظبي، وسيضم 148وحدةً سكنية بمساحات واسعة، بأسعار تبدأ من 2.82 مليون درهم.

وجاء طرح المبنى بعد بيع جميع وحدات المبنى الأول ضمن مشروع «ذا سورس 1» في منطقة سعديات غروف، بعدما استقبل طلباً كبيراً من جانب المشتريين الدوليين، حيث بيعت كافة وحداته البالغة 204 وحدات في غضون أيام من الإطلاق خلال شهر مارس الماضي.

واستهلت الدار العقارية عام 2023 بإطلاق مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز»، والذي يضم 10 مجمعات سكنية، متاحة للمشترين من جميع الجنسيات، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة وتاون هاوس، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

وأطلقت الدار العقارية فبراير الماضي، مشروع «منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات في أبوظبي، والذي سيضم المشروع للجنسيات كافة 237 منزلاً بالقرب من منارة السعديات.

وتتنوع وحدات المشروع بين شقق الاستوديو، وشقق ذات غرفة واحدة وغرفتين، بأسعار تبدأ من 634 ألف درهم للاستوديو، و1.28 مليون درهم للشقق ذات الغرفة الواحدة، و1.95 مليون درهم للغرفتين، و2.45 مليون درهم للغرفتين مع غرفة خادمة.

وأعلنت الدار العقارية، مارس الماضي، إطلاق مشروع «ريمان ليفينج» ضمن مجمع «الريمان» الذي تطوره الشركة في منطقة الشامخة في أبوظبي. وسيوفر المشروع للعملاء من مختلف الجنسيات 630 وحدة للشراء من إجمالي وحدات المشروع البالغ عددها 1050 وحدة، وذلك خلال المرحلة الأولى من إطلاق المشروع.

ويتكون المشروع من 5 مبانٍ تضم مختلف الوحدات: استوديوهات وشقق ذات غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، بأسعار تبدأ من 365 ألف درهم.

مشاريع مستقبلية

كشفت الدار العقارية، بداية العام الحالي، عن استحواذها على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربعة، بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي ستضم 4000 منزل، حيث بلغت قيمة صفقة الاستحواذ 2.5 مليار درهم، وسيتم دفعها على مدى 5 سنوات، فيما يبلغ إجمالي القيمة التطويرية لمشروع جزيرة الفاهد 26 مليار درهم، ومن المتوقع بدء أولى مراحل التطوير بالجزيرة نهاية عام 2023. كما وقعت الدار العقارية، ودبي القابضة، فبراير الماضي، اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشاريع جديدة توفر تجارب سكنية متميّزة، ضمن مواقع رئيسية في دبي.

وتنطلق أعمال تطوير المشاريع في عام 2023 وسيتم إنجازها على مراحل عدة، وستضم أكثر من 9000 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية، تكملها مساحات تجزئة ومرافق مجتمعية بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 19.3 مليون قدم مربعة.

دمج العمليات

أعلنت شركة الدار العقارية، والشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أدنيك، الشهر الحالي، عن دمج أعمالها بمجال إدارة العقارات والمرافق ضمن منصة «الدار للعقارات».

وبموجب صفقة الاندماج هذه، ستصبح الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك (التابعة للقابضة ADQ) مستثمرين استراتيجيين في «الدار للعقارات» مع احتفاظ «الدار» بحصة الأغلبية من أسهم المنصة المدمجة.

وبموجب الاتفاق بين الشركات الثلاث، ستصبح مجموعة التزام لإدارة الأصول «التزام»، لإدارة العقارات والمرافق، مملوكة بشكل مشترك من قبل الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك، جزءاً من منصة «الدار للعقارات».