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«تنفيذي» و«غرفة» عجمان يبحثان تحفيز الاستثمارات

«تنفيذي» و«غرفة» عجمان يبحثان تحفيز الاستثمارات
15 يوليو 2023 00:57

عجمان (وام)

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بحث المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، سبل التعاون وتنسيق الجهود الثنائية لتنمية اقتصاد الإمارة وتحفيز الاستثمارات المباشرة فيها.
وأثنى عبدالله المويجعي، خلال اللقاء، على جهود المجلس التنفيذي ودوره الريادي في توحيد جهود المؤسسات الحكومية المحلية لتعزيز مكانة عجمان كوجهة اقتصادية واستثمارية واعدة محلياً ودولياً، وبما يحقق متطلبات التنمية الشاملة والخطة الاستراتيجية للإمارة. وأكد الحرص على مواكبة التوجهات الاقتصادية للإمارة وتنفيذ خطة أعمال سنوية تحقق رسالة «الغرفة» الرامية إلى تمثيل وحماية مصالح مجتمع أعمال عجمان وقيادة جهود التوعية والشراكات لتحقيق النمو المستقبلي المستدام، إلى جانب جهودها في تطوير وتحديث باقات خدماتها ومبادراتها للارتقاء ببيئة الأعمال وتحقيق الاستدامة لمنشآت القطاع الخاص.من جانبه، أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي، أن حكومة عجمان تسعى إلى تنويع مقومات الاقتصاد وفرص الاستثمار في الإمارة من خلال إطلاق الخدمات والمبادرات المبتكرة والاستباقية الداعمة لسهولة ممارسة الأعمال واستدامتها، مشيداً بجهود الجهات الحكومية المعنية كافة بالشأن الاقتصادي في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية ووضعها على خريطة الاستثمارات المحلية والدولية.

عبدالله المويجعي
غرفة تجارة وصناعة عجمان
الإمارات
عجمان
المجلس التنفيذي لإمارة عجمان
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