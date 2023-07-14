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13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
15 يوليو 2023 00:57

دبي (وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 13.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3028 مبايعة بقيمة 11.82 مليار درهم، منها 618 مبايعة للأراضي بقيمة 6.19 مليار درهم، و2410 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 5.63 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.
وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 271 مبايعة بقيمة 4 مليارات درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 142 مبايعة بقيمة 385 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

عقارات دبي
دبي
الإمارات
التصرفات العقارية
تصرفات العقارات
دائرة الأراضي والأملاك
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