18 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق المال الإماراتية، مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 18 مليار درهم خلال أسبوع التداول المنتهي أمس، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوقي المال «أبوظبي» و«دبي» إلى 3.478 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية، بحسب البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق المال.

وشهد الأسبوع الماضي، تدفق رؤوس أموال أجنبية جديدة على أسواق المال الإماراتية، حيث بلغت محصلة تداولات الأجانب 470 مليون درهم «صافي شراء».

سوق أبوظبي

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة «الخضراء» عند مستوى 9672 نقطة أمس، مرتفعاً بنحو 68 نقطة تعادل 0.71% مقارنة مع مستوى الإغلاق الرسمي المسجل له بنهاية الأسبوع السابق البالغ 9604 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي بنحو 12 مليار درهم لتبلغ 2.794 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية بنهاية جلسات الأسبوع الماضي يوم أمس، مقارنة مع 2.782 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. وشهد السوق إبرام نحو 78 ألف صفقة خلال الجلسات الخمس الأخيرة، تم من خلالها تبادل 1.428 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.513 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 48 شركة مقابل تراجع أسعار 27 شركة، فيما أغلقت 28 شركة على استقرار دون تغيير في مستويات أسعارها مقارنة بالأسبوع السابق.

وتظهر البيانات أن الأسبوع الماضي شهد تدفقاً كبيراً للسيولة الأجنبية الجديدة التي دخلت السوق، حيث بلغت محصلة تداولات الأجانب 330 مليون درهم (صافي شراء)، وذلك نتيجة شراء المستثمرين الأجانب أسهماً بقيمة 1.695 مليار درهم تقريباً مقابل بيعهم أسهماً بقيمة 1.365 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 1% متجاوزاً حاجز 4000 نقطة، عند مستوى 4009.8 نقطة مرتفعاً بنحو 41 نقطة مقارنة مع مستوى إغلاقه الأسبوع السابق عند مستوى 3962 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 6 مليارات درهم تقريباً، لتبلغ 684 مليار درهم، أمس، مقارنة مع 678 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. وبلغت قيمة التداول نحو 3.57 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي. إلى ذلك، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو 1.4 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 39.23% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.26 مليار درهم لتشكل ما نسبته 35.30% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 140 مليون درهم، (صافي شراء).

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.455 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 40.77% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 1.391 مليار درهم لتشكل ما نسبته 38.96% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 65 مليون درهم (صافي شراء) أيضاً.