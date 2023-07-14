ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بدعم من تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، والذي تأمل الأسواق أن يضع حداً لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.24 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو طفيف في يونيو، مسجلة أدنى وتيرة زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.



