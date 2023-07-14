ريتشارد بولين: الإمارات الرابعة عالمياً في جذب استثمارات الطاقة الصديقة للبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد ريتشارد بولين، رئيس قسم أبحاث الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبحسب تقرير الاستثمارات العالمي حققت في عام 2023 نجاحات بارزة في جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة الصديقة للبيئة، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالميا في عام 2022.



وأشار بولين في تصريح لقناة أبوظبي أن العديد من مشاريع الطاقة هذه ركزت على الطاقة المتجددة أو البنية التحتية للتحوّل في قطاع الطاقة، ما يعتبر تطورا إيجابيا للغاية، مؤكدا أن استضافة قمة الأطراف كوب 28 في نوفمبر من هذا العام يعتبر خطوة مهمة تترافق مع منتدى الاستثمار العالمي، حيث سنسعى للتركيز مع حكومة دولة الإمارات على إحراز تقدم ملحوظ نحو تمويل العمل المناخي والاستثمار في الحد من تبعات التغير المناخي لنتمكن من تحويل هذه الأنشطة إلى أنباء إيجابية نعلن عنها في قمة كوب 28، مشيرا ً إلى أن الأنشطة التي تقوم بها دولة الإمارات بالغة الأهمية لأن العالم بحاجة إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس، أي الحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجة ونصف الدرجة، وذلك يتطلب مرة ونصف حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين اليوم وعام 2050.



وأوضح أن هذه مهمة كبيرة جدا أمامنا، مؤكدا أن الاستثمارات المطلوبة ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في البلدان النامية، حيث تصل كلفة هذه الاستثمارات إلى 1,7 تريليون دولار سنويا، في حين ان الاستثمارات السنوية الحالية لا تتخطى عتبة 550 مليار سنويا، وبالتالي فالفجوة كبيرة جدا ونحن بحاجة إلى استثمارات دولية اضافية.

وأكد أن الدعم الذي تقدمه الإمارات عبر دعم الاستثمارات العالمية والمشاريع في دول أخرى في مجالات توليد الطاقة المتجددة مهم للغاية ويجب على الدول الأخرى أن تحذو حذوها.