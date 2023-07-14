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الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية
14 يوليو 2023 10:34

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

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وبحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيراً طفيفاً ليبلغ 1959.81 دولار للأونصة مرتفعاً 1.9 بالمئة خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.
ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس.
كما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

المصدر: وكالات
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