«كهرباء ومياه دبي» تحصل على تقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري»

دبي (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على تقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري» بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها شركة «دبليو 3 سلوشنز» الأميركية عن طريق شركة «كانا غلف» للمواصفات العالمية، وذلك وفقاً لمعايير اتفاقية ورش العمل الدولية (IWA 42:2022) التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية العام الماضي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نولي أهمية كبرى للاستدامة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة ونتبناها في جميع عملياتنا ومشاريعنا».

وأضاف: «يتوج حصول الهيئة على تقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري» خلال «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستعد خلاله لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، في مدينة إكسبو دبي، جهودنا في تطبيق مبادئ الاستدامة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم عبر خطط واستراتيجيات أبرزها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

ومن جانبه قال الدكتور عمرو طالب، رئيس شركة «كانا غلف» للمواصفات العالمية: «تعد دولة الإمارات من بين الدول الرائدة الملتزمة بتحقيق أهداف الحياد الكربوني على المستويين المحلي والعالمي منذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ في عام 2015 (COP21)، وتجلى هذا الالتزام بوضوح من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأضاف:«تضمنت عملية التدقيق التي أجريناها مراجعة مكثفة للوثائق والمستندات والتحقق من الأدلة، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية و نجحت الهيئة في الحصول على تقرير مطابقة صافي الانبعاثات الصفري، ما يؤكد التزامها القوي بتحقيق الحياد الكربوني».