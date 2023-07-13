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الاقتصادي

445 مليون درهم أرباح «إي آي إتش إثمار الدولية» في النصف الأول

445 مليون درهم أرباح «إي آي إتش إثمار الدولية» في النصف الأول
14 يوليو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد) 

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حققت «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة» صافي أرباح بلغ 445 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بحوالي 24 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني زيادة في صافي أرباحها بلغت 421 مليون درهم. وتعكس هذه الزيادة الملحوظة نجاح الاستراتيجية التي تتبعها «إي أي أتش» بتنويع مصادر الإيرادات الخاصة بها، والتي من شأنها أن تُعزز موقعها الريادي شركة قابضة، وأظهرت البيانات ارتفاع الأصول الثابتة للشركة بشكل كبير، حيث بلغت 2.23 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنةً ب 77.7 مليون درهم في عام 2022.
وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»، إن هذه النتائج الإيجابية الاستثنائية في النصف الأول من العام، تعكس الأداء القوي في جميع قطاعات عمل الشركة والإمكانات الهائلة للنمو التي تؤكد موقعها الرائد في المنطقة.
وأضاف: «نعمل لضمان إضافة قيمة حقيقة كبيرة للشركة من كل استثمار نقوم به، وأن تساهم هذه الاستثمارات في نمو الاقتصاد».

شركة إثمار الدولية القابضة
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