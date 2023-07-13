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الاقتصادي

جارتنر: 79% من الشركات تعتبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أمرين أساسيين

جارتنر: 79% من الشركات تعتبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أمرين أساسيين
14 يوليو 2023 01:16

دبي (الاتحاد) 

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كشف استطلاع صادر عن شركة «جارتنر» للأبحاث أن 79% من الخبراء الاستراتيجيين لدى الشركات يعتبرون أن التقنيات مثل تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، سوف تؤدي دوراً أساسياً في نجاح مؤسساتهم خلال العامين المقبلين.
وأشار الخبراء الاستراتيجيون إلى أن نصف أنشطة التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي يمكن أتمتتها بصورة جزئية أو كلية، في حين لا تتعدى نسبة ذلك حالياً 15%.
وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين أكتوبر 2022 وحتى أبريل من العام 2023 وشمل قرابة 200 مسؤول استراتيجي.
وقال ديفيد أكيرز، رئيس الأبحاث لدى «جارتنر»: إن الاستفادة من تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وآليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية تعدّ من أكبر التحدّيات، ولكنها أيضاً تمثل أبرز الفرص المتاحة أمام الخبراء الاستراتيجيين خلال العام الجاري.
وبينما كشف معظم الاستراتيجيين المشاركين أنهم يستخدمون تقنيات تحليل للوصف والتشخيص، فإن أقل من نصفهم قالوا بأنهم يستخدمون أدوات أكثر تطوراً مثل التحليلات التنبؤية، وتحليلات الرسوم البيانية، والتحليلات التوصيفية. كذلك، فإن 20% فقط من الاستراتيجيين أقرّوا باستخدام أدوات تعتمد الذكاء الاصطناعي في مهامهم، مثل التعلّم الآلي أو معالجة اللغة الطبيعية، إلا أن شريحة واسعة من الخبراء الاستراتيجيين قالوا إنهم بصدد تجريب هذه الأدوات أو أنهم يدرسون خيارات الاستخدام المتاحة و قال 51% منهم إنهم يدرسون استخدام تقنيات التعلّم الآلي مقابل 45% أشاروا إلى تقنيات التحليل التنبؤية.

الذكاء الاصطناعي
جارتنر للأبحاث
مؤسسة جارتنر البحثية
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