«الياه سات» تحصل على جائزة «تكريم الشركاء»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، على جائزة «تكريم الشركاء»، وذلك على هامش ملتقى الشركاء السنوي الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في أبوظبي خلال شهر مايو الماضي، لتكريم شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، وذلك تقديراً لدورها في تطوير قطاع اتصالات الأقمار الصناعية المتقدّم في دولة الإمارات، إلى جانب علاقتها الراسخة والناجحة مع الهيئة. تسلّم الجائزة خالد الكاف، الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في مجموعة الياه للاتصالات الفضائية، وشملت الفعالية العديد من الأنشطة، ضمّت عرض المحاور الرئيسية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي سلّطت الضوء على دور الهيئة ورسالتها في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحوّل الرقمي. وباعتبارها واحدة من أكبر عشر شركات لتشغيل الأقمار الصناعية حول العالم، تفخر «الياه سات» بما حقّقته من إنجازات في دولة الإمارات وتلتزم بمواصلة تطوير مهارات موظفيها وقدراتهم المعرفية، حيث وصلت نسبة التوطين فيها إلى 52.5%، لتكون واحدة من أكبر أربع شركات مدرجة في السوق المالي بدولة الإمارات من حيث نسبة التوطين.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، إن هذا التكريم يعد خير دليل على علاقتنا الطويلة والوثيقة مع الهيئة والتي لم تعد بفائدة ملحوظة على الطرفين فحسب، بل ساهمت أيضاً في تطوير منظومة قوية لتقنيات اتصالات الأقمار الصناعية في الدولة.