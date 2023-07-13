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الذهب عند قمة شهر بدعم تراجع الدولار

الذهب عند قمة شهر بدعم تراجع الدولار
13 يوليو 2023 08:11

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية التي عززت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف قريباً عن تشديد سياسته النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1959.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 16 يونيو.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضاً إلى 1964.30 دولار.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض، لكن ربما ليس بالسرعة الكافية لجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يتوقف عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.2163 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1292.19 دولار.
وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 954.26 دولار بعد ارتفاعه ثلاثة في الجلسة السابقة.

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المصدر: وكالات
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