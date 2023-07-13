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الاقتصادي

النفط يصعد مع تراجع حدة التضخم الأميركي

النفط يصعد مع تراجع حدة التضخم الأميركي
13 يوليو 2023 07:57

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالاً في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 80.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 75.79 دولار.
أظهرت بيانات أميركية الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.

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المصدر: وكالات
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أسعار النفط
التضخم الأميركي
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