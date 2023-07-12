المشاريع الجديدة تقود لمبيعات قياسية بعقارات أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات العقارات في أبوظبي، خلال العام الحالي، بمعدلات قوية، مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، ما أسهم في جذب المزيد من المستثمرين الجدد بالقطاع.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، ارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية بأبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 27.9 مليار درهم بنمو %147 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تسجيل صفقات بيع وشراء لعقارات بقيمة 16.2 مليار درهم، بزيادة %268، ومعاملات للرهن العقاري بـ 11.7 مليار درهم، بنمو %70. وتعد قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، البالغة 27.9 مليار درهم، الأعلى منذ عام 2019، مع بداية إصدار دائرة البلديات والنقل لتقرير التصرفات العقارية بشكل دوري.

ومقارنة بالسنوات الأخيرة، فقد شهد الربع الأول من عام 2022، تسجيل تداولات عقارية بقيمة 11.3 مليار درهم، بواقع 4.35 مليار مبيعات، و6.9 مليار قيمة الرهن، فيما شهد الربع الأول من 2021 تسجيل تداولات بـ 11.5 مليار درهم (5 مليارات مبيعات، و6.5 مليار رهون)، فيما بلغت تداولات الربع الأول من 2020 نحو 19.2 مليار درهم (10.5 مليار قيمة الرهون العقارية، و8.7 مليار قيمة المبيعات)، بينما بلغت قيمة التداولات خلال ذات الفترة من 2019 نحو 15.8 مليار درهم. وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، أن المشاريع الجديدة عززت من مبيعات القطاع العقاري بالإمارة، لاسيما في ظل توافر خيارات جاذبة للمشترين، من حيث الأسعار التنافسية، فضلاً عن تنوع الوحدات الجديدة من حيث المساحات والفئات والمواقع.

مشاريع جديدة

سجلت الشركات العقارية في أبوظبي، خلال العام الحالي، مبيعات قوية بمعظم المشاريع التي تم طرحها مؤخراً.

وبلغ إجمالي مبيعات «الدار العقارية» في الإمارات، خلال الربع الأول من العام الحالي، 4.2 مليار درهم، بزيادة 178%.

وأطلقت «كيو للعقارات» مؤخراً، والتابعة لمجموعة «كيو القابضة»، المرحلةَ الثانيةَ من الشقق والتي تضم 300 وحدة سكنية ضمن مُجمع «ريم هلز»، بجزيرة الريم، حيث أكدت الشركة بيعها بالكامل خلال ست ساعات فقط من طرحها للبيع.

وكشف شركات التطوير العقاري في أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، عن 7 مشاريع جديدة، توفر نحو 3500 وحدة سكنية، منها 4 مشاريع لشركة الدار العقارية توفر نحو ألفي وحدة، ما عزز من مبيعات القطاع العقاري بالإمارة.

وكان العام الماضي قد شهد إطلاق شركات التطوير العقاري بأبوظبي نحو 14 مشروعاً جديداً توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية.

طلب مرتفع

وأوضح فيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية، أن زيادة مبيعات الشركة بالسوق المحلي جاءت مدفوعة بقوة الطلب على المخزون الحالي وعمليات الإطلاق الجديدة، بما في ذلك المدينة المستدامة، والسعديات لاغونز، وياس بارك فيوز، و«في الريمان» و«الريمان ليفينج» و«منارة ليفنج».

وطرحت «الدار» مطلع العام الحالي مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز»، وشملت المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة و«تاون هاوس»، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

كما أطلقت «الدار» فبراير الماضي، مشروع «منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات في أبوظبي، والذي سيضم 237 منزلاً، فيما أعلنت مارس الماضي، إطلاق مشروع «ريمان ليفينج» ضمن مجمع «الريمان» بمنطقة الشامخة، حيث سيوفر المشروع 630 وحدة من إجمالي وحدات المشروع البالغ عددها 1050 وحدة، كما أطلقت نهاية شهر مارس الماضي، 204 شقق وبنتهاوس، ضمن مشروع «ذا سورس» بمجمّع «سعديات غروف».

وأوضح فلكناز أن المشاريع السكنية الجديدة في أبوظبي وجدت إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن مبيعات العملاء الدوليين والمقيمين حققت 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول، ما يعكس الطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين الدوليين، لاسيما مع تحوّل أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية. وأكد أن تسجيل مبيعات قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 4.5 مليار درهم بالإمارات والخارج، يعزز من خطط الشركة لطرح مشاريع جديدة بأبوظبي خلال العام الحالي.

أسعار تنافسية

وأكد بن هدسن، الرئيس التنفيذي لـ«كيو للعقارات»، وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بالمشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي.

وأوضح أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد حالة من الاستقرار والنمو المستدام خلال الفترة الحالية، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات سواء من المشترين المقيمين أو الأجانب، متوقعاً أن يواصل القطاع مزيداً من الزخم والنشاط خلال عام 2023 مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجاذبة للمشترين، والكشف عن العديد من المبادرات والمحفزات الداعمة للاقتصاد الوطني بالقطاعات كافة، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وأكد أن بيع الشركة للمرحلةَ الثانيةَ من الشقق والتي تضم 300 وحدة سكنية ضمن مُجمع «ريم هلز»، خلال ست ساعات، يعكس حجم الطلب المرتفع بالسوق العقاري في أبوظبي

وبحسب نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وصل عدد المستثمرين الجدد في الربع الأول من هذا العام إلى 1769 مستثمراً، مقارنة بـ 1244 مستثمراً خلال الربع الأول من العام الماضي، بواقع زيادة بنسبة 42% في عدد المستثمرين، وشكلت نسبة المستثمرين غير المقيمين خلال هذه الفترة من العام 10.71%، مقارنة بـ 6.10% نسبة المستثمرين غير المقيمين خلال الربع الأول من العام الماضي، بواقع زيادة بنسبة 75% في عدد المستثمرين غير المقيمين في الدولة.

1800 وحدة سكنية بأبوظبي

كشف تقرير شركة جيه إل إل، مؤخراً عن نمو أسعار مبيعات الوحدات السكنية والإيجارات بأبوظبي بنسبة 1% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي.

وكانت الصفقات على الخريطة تقود سوق أبوظبي منذ النصف الثاني من العام الماضي، مدعومة بعدد من المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها، حيث شكلت المعاملات على الخارطة حوالي 74% من إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية.

وتم تسليم حوالي 1800 وحدة سكنية في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2023، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 281 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم 4000 وحدة سكنية بنهاية العام الجاري، بحسب التقرير.

وبحسب بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، فإن القطاع العقاري في الإمارات بشكل عام مازال يحافظ على مكانته، كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية نشاطاً وأداء في الاقتصاد المحلي، مستنداً في ذلك لنشاط الأسواق العقارية بالدولة، بمقدمتها دبي وأبوظبي مع زخم واضح، من حيث النمو، موضحاً أن القطاع العقاري في أبوظبي حقق أداءً مرتفعاً، لترتفع قيمة العقارات السكنية متمثلة في أسعار بيع بنسبة 2.1% عام 2022 مقارنة بنحو 1.7% في 2021.

وأظهرت مؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل نحو 30 مشروعاً منذ بداية العام الحالي، منها مشاريع جاهزة، وأخرى قيد الإنشاء، بجانب مراحل جديدة بمشاريع قائمة.