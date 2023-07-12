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الاقتصادي

«أغذية» تطلق صندوق رأس المال الاستثماري للشركات

«أغذية» تطلق صندوق رأس المال الاستثماري للشركات
13 يوليو 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت مجموعة أغذية، صندوق رأس المال الاستثماري للشركات «أغذية فنتشرز»، والذي يهدف لتوسيع قدرات المجموعة على الابتكار، وتوليد قيمة متبادلة مع الشركات الناشئة، وضمان استمرارها في تأمين مصادر للنمو وتعزيز الربحية في كل من الأسواق الحالية والمستقبلية. 
وستتم إدارة الصندوق بالتعاون مع شركة «تاتشداون فنتشرز»، الرائدة عالمياً في تأسيس وتشغيل برامج صناديق رأس المال الاستثماري للشركات الكبرى، والتي تضم ضمن محفظتها أكثر من 100 مشروع استثماري مكتمل حتى الآن، وبتمويل مشترك من مجموعة أغذية، و«القابضة» (ADQ). وستركز الاستثمارات على العلامات التجارية، وفئات المنتجات، والحلول التي من شأنها تطوير محفظة المجموعة وزيادة الكفاءة.
وتشمل الاستثمارات المستهدفة، الشركات التي ستساهم في نمو قطاع الوجبات الخفيفة والمشروبات، والمياه ذات الخصائص الوظيفية والفوائد المتنوعة، بالإضافة إلى دورها في الترطيب، والبروتينات والمكملات البديلة، وحلول الاستدامة في الزراعة والتعبئة والتغليف، إلى جانب حلول التجارة الإلكترونية لصناعة الأغذية والمشروبات.

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وقال آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: يعد الابتكار أحد العناصر الأساسية والمهمة لمجموعة أغذية، ويلعب دوراً رئيسياً في رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق الريادة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بحلول عام 2025.

مجموعة أغذية
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