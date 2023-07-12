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الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف

الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف
13 يوليو 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف اتّحاد مصارف الإمارات، عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإماراتية معدل %84 لثقة العملاء في عام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية، والتي تقوم بذات الإستبيان في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم. 
وتفوّق أداء القطاع المصرفي في الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً، والذي بلغ %67 (مقابل %84 لدولة الإمارات) لتحلّ الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول في آسيا وإفريقيا وأوروبا، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية كسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.
حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات، وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر القطاع في السنوات الأربع الأخيرة من المركز الثامن في عام 2019 إلى المركز السادس في عام 2020 ثم إلى المركز الأول في عامي 2021 و2022. 
تحسن الخدمات
أبدى 85% من المشاركين في الاستبيان ثقتهم بأن البنوك العاملة في الدولة تضع العملاء في صدارة اهتماماتها، فيما أكد 100% منهم على تحسن الخدمات المصرفية مقارنةً مع 98% في عام 2021 (92% و87% في 2020 و2019)، وأجمع المشاركون (بنسبة 100% في 2022) على عدم تراجع الخدمات المصرفية خلال عام 2022. 
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: نتائج هذا الاستبيان السنوي لمؤشر ثقة المستهلك في مصارفنا تؤكد على التطور المستمر للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوجيهه الدؤوب للاتحاد وأعضائه، ويحرِص المصرف المركزي على توفير أفضل الظروف الملائمة لتقديم الخدمات المصرفية الميسّرة للعملاء وفقاً لأعلى المعايير العالمية للامتثال للنظم والسياسات، خاصةً تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر. وأضاف صالح: تُعدّ الثقة من الركائز الأساسية للصناعة المصرفية في أي دولة، كون أن هذا القطاع يعتمد على حفاظِهِ على السمعة الجيدة وعلى ثقة العملاء به من أجل ضمان الاستمرارية والتطور، وهو الجانب الذي أكدته التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي، ونفخر في اتحاد مصارف الإمارات بأن مصارفنا الأعضاء قد تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة لمستوى ثقة العملاء في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي في عدد من الدول في الفترة الماضية.  وقال إن النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي الإماراتي تأتي نتيجة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها البنوك الأعضاء في الاتحاد في معرفة وتلبية متطلبات العملاء عبر الاستثمار في مختلف جوانب العمل المصرفي، مشيراً إلى أن تلك النتائج لمؤشر ثقة العملاء تعتبر حافزاً لنا في اتحاد المصارف لمواصلة جهودنا في تطوير القطاع المصرفي، بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء.
مركز عالمي
وأوضح أن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية عبر تبني القطاع وتوظيفه للتكنولوجيا المتقدمة في طرح خدمات مصرفية سلسة وآمنة، مؤكداً بأن إستراتیجیة التحول الرقمي التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تضع الأسس المتينة لضمان توفير بنیة تحتیة آمنة وفعّالة للخدمات المصرفية الرقمیة وللاستفادة المثلى من القدرات التكنولوجية وتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.

المصارف
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المصارف الإماراتية
اتحاد مصارف الإمارات
القطاع المصرفي
مؤشر الثقة
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