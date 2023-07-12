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الاقتصادي

«ديوا الرقمية» تعزز الشراكة الاستراتيجية مع «هواوي»

سعيد الطاير خلال الزيارة (من المصدر)
13 يوليو 2023 01:22

شنجن، غوانغدونغ، الصين (الاتحاد)

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وقعت «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي العالمية» لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك بين الطرفين في مجالات تسريع عجلة التحول الرقمي وإزالة الكربون، وتطوير شبكة اتصالات الطاقة المستقبلية، بما يدعم جهود الهيئة في مسيرة تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني. 
جاء ذلك، خلال زيارة وفد برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لجمهورية الصين الشعبية، حيث وقع الاتفاقية كلٌ من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، وجيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في الإمارات.
ورافق معالي الطاير كلٌ من المهندس مروان بن حيدر، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي.
وعقد معالي الطاير اجتماعاً مع جيو بينغ، رئيس مجلس إدارة شركة هواوي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لا سيما في مجال تخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية ومحطات شحن السيارات الكهربائية. 
وزار معالي الطاير والوفد المرافق قاعة معرض إديسون حيث اطلع على أحدث منتجات»هواوي ديجتال باور«، وقاعة معرض هواوي للتحول الرقمي للشركات، وقاعدة أنتوشان، مقر شركة»هواوي ديجتال باور«، ومتجر هواوي الرئيس في شنجن، بانتيان.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يسرنا تقوية أواصر التعاون الاستراتيجي والبنّاء مع شركة هواوي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس.
من جهته، قال جيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات: يسعدنا توطيد أواصر علاقاتنا وتعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال اتفاقية العمل الجديدة.

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