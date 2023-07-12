مذكرة تفاهم بين «حديد الإمارات» و«الجزيرة للمنتجات الحديدية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة «حديد الإمارات أركان» مذكرة تفاهم مع شركة «الجزيرة للمنتجات الحديدية» (AJSP) المتخصصة في مجال تصنيع منتجات الحديد في سلطنة عمان.

يأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع تأسيس «الجزيرة للمنتجات الحديدية» منشأة لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة في (كيزاد) إلى جانب سعيها لإطلاق مطحنة أنابيب وقضبان دائرية من السبائك المعالجة حرارياً.

وكجزء من الاتفاقية، ستتيح «حديد الإمارات أركان» الفرصة لتوريد المنتجات شبه النهائية، لمصنع «الجزيرة للمنتجات الحديدية» المرتقب بأبوظبي أو مصنعها الحالي في عمان.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: نفخر بالتعاون مع شركة رائدة في القطاع مثل «الجزيرة للمنتجات الحديدية» المعروفة بالتزامها الراسخ بتصنيع منتجات الحديد فائقة الجودة.

من جانبها قالت الشيخة أمل بهوان، رئيس مجلس إدارة «شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية»: يسعدنا أن نتعاون مع «حديد الإمارات أركان»، لتعزيز عروضنا وقدرتنا على تقديم منتجات الصلب المتنوعة للعملاء.