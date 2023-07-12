«الشارقة للتدريب والتطوير» ينفذ 47 برنامجاً تدريبياً

الشارقة (الاتحاد)

حقق مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مستهدفات خطته التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنجاحه في تنفيذ 47 برنامجاً وورشة تدريبية لأعضاء الغرفة والقطاعين العام والخاص على مستوى إمارة الشارقة.

وبين التقرير الصادر عن مركز الشارقة للتدريب والتطوير خلال المدة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، نجاح المركز في تنفيذ 1387 ساعة تدريبية لموظفي غرفة الشارقة و11 برنامجاً تدريبياً داخلياً، ضمن استراتيجية الغرفة الهادفة إلى إعداد نخبة من القيادات والكفاءات الوظيفية القادرة على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة، كما نفذ المركز 32 برنامجاً تدريبياً للقطاعين العام والخاص.

وأكدت مريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، أن ما حققه مركز الشارقة للتدريب والتطوير خلال النصف الأول من العام الحاري، من تقديم برامج تدريبية معتمدة لدى عدد من الجهات الحكومية، يؤكد جودة وكفاءة هذه البرامج والدورات.

من جانبه، أكد عبدالعزيز محمد السويدي مدير إدارة الموارد البشرية، أن الإنجازات التي حققها المركز تمثل دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعمل لمواصلة تقديم برامج وورش تدريبية معتمدة عالمياً.