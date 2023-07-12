«ملتيبلاي» تستثمر 367 مليون درهم في «بريك ووتر إنيرجي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة «ملتیبلاي»، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استحواذها على حصة أقلية في شركة «بريك ووتر إنيرجي» بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار)، وذلك في استثمار قامت به «ملتيبلاي+»، الذراع الاستثمارية للمجموعة.

وبموجب هذا الاستحواذ، ستصبح «ملتيبلاي» مالكاً جزئياً لمحفظة عالمية متنوعة ومربحة وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة، مع تركيز على الغاز والاحتياطيات طويلة الأمد، مشكّلة عامل جذب لناحية توزيع الأرباح.

وكانت شركة «إي آي جي»، وهي مستثمر مؤسسي في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، قد استحوذت على 25% من الحصص في «ريبسول إي آند بي» من خلال شركة «بريك ووتر إنيرجي» التابعة لها بالكامل. وتعد «ريبسول إي آند بي» لاستكشاف واستخراج الغاز شاملة لكافة أعمال التنقيب عن النفط والغاز عالمياً التابعة لشركة «ريبسول»، والتي تشمل محفظتها أصولاً متنوعة لأعمال وعمليات التنقيب عالمياً ضمن 15 دولة، حيث يصل إنتاجها إلى 550 ألف برميل نفط يومياً.

وأكملت «بريك ووتر إنيرجي» عملية الاستحواذ على حصتها في «ريبسول إي آند بي» في مارس 2023، مقابل حوالي 4.8 مليار دولار، شاملة الديون، بينما احتفظت «ريبسول» بالحصص المُتبقّية والبالغة 75%.

وتخطط «ريبسول» لتوظيف عائدات هذه الصفقة في توسيع محفظتها للطاقة منخفضة الكربون حول العالم، كما تتوقع كل من «ريبسول» و«إي آي جي» إمكانية طرح أسهم «ريبسول آب ستريم» للتداول في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2026، وذلك وفقاً لظروف السوق.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»: تُعد حصة الأقلية في أعمال شركة «ريبسول إي آند بي» للتنقيب عن النفط واستخراجه من خلال «بريك ووتر إنيرجي» التابعة لشركة «إي آي جي»، مناسبة لمحفظة ذراعنا الاستثمارية «مالتيبلاي+»، التي تعمل على رصد وتحديد الاستثمارات ذات العائدات المجدية. وأضاف: تمتاز إدارة «ريبسول» بسجل حافل، كما تعد «إي آي جي» من أكبر الشركات الاستثمارية في مجال الطاقة في العالم، الأمر الذي يعزز ثقتنا بقدرتهما المشتركة على تنفيذ خطط «بريك ووتر إنيرجي» الواعدة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي»، روبرت بلير توماس:«التحول في قطاع الطاقة يغير القطاع بشكل أساسي ويتطلب منهجيات جديدة حول تخصيص رأس المال وإدارة الأصول، ونثمن شراكتنا في هذه الرحلة مع مستثمرين رائدين مثل مجموعة ملتيبلاي».