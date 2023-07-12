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إطلاق نسخة جديدة من النافذة الرقمية لحكومة الإمارات

إطلاق نسخة جديدة من النافذة الرقمية لحكومة الإمارات
13 يوليو 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات، والحكومة الرقمية، النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات للخدمات والمعلومات الحكومية U.ae، التي تعد واجهة الحضور الرقمي للحكومة وقناة الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة طموحة تتضمن حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي كان قد أطلقها معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويجري تنفيذها تباعاً بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز تجربة المتعاملين.
وتوفّر النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات U.ae بنسختها الجديدة بيئة تفاعلية تسمح للمستخدمين بالحصول على معلوماتهم وخدماتهم الحكومية بطريقة شيّقة وتفاعلية على مدار الساعة، ويمكن لأي شخص الوصول إلى كل المعلومات والخدمات المتوفرة في النافذة الموحدة، من خلال استخدام الهوية الرقمية في حال رغب في الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لجهة أخرى من الجهات الحكومية.
وتمتاز الهوية الرقمية في هذه الحال بأن المستخدم لن يحتاج لتكرار التسجيل في أكثر من جهة، ولن يحتاج لحفظ كلمات مرور عديدة للانتقال بين المواقع الحكومية، بل يتنقّل بانسيابية وسهولة من موقع لآخر.
وفي هذا السياق، قامت فرق العمل المختصة بإعادة تقديم المحتوى بطريقة تسهّل رحلة المتعاملين وتختصر وقت الحصول على المعلومات والخدمات مما يعزز سعادة المتعاملين، حيث تستفيد نسخة النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات U.ae المطورة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق التفاعل الحي بين المستخدم والمنصة، ويتم ذلك في سياق من الخصوصية التي تتحقق عبر استخدام الهوية الرقمية للتسجيل في المنصة.

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وأشار المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أن النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات U.ae تمثّل واجهة الحضور الرقمي لدولة الإمارات، وهي تعد الموقع الأكثر زيارة في الدولة حيث يستفيد منها 20 مليون شخص سنوياً ممن يزورونها بحثاً عن معلومات وخدمات تفيدهم في شؤون حياتهم.
وقال: بهذه الحيوية فإن البوابة تشكل مرآة لأسلوب الحياة الرقمي في دولة الإمارات حيث يستطيع المتعاملون الحصول على خدماتهم عبر قنوات رقمية، والوصول إلى المعلومات التي يريدونها عبر نافذة واحدة مرتبطة بالمواقع الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأضاف: بإدخال الذكاء الاصطناعي إلى آليات عمل النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات، فإننا نكون قد تقدمنا خطوة أخرى مهمة نحو المستقبل الرقمي الذي يقوم على استيعاب أحدث التقنيات بما يسهّل حياة المتعاملين ويعزز مفهوم الحكومة التفاعلية التي تضع المتعامل في رأس أولوياتها وتؤمن تجربة استخدام سهلة وسريعة؛ وتعد نافذة U.ae أحد العناصر المهمة في الريادة الرقمية لدولة الإمارات.

هيئة تنظيم الاتصالات
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الذكاء الاصطناعي
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التحول الرقمي
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ماجد المسمار
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