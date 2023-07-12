"أبوظبي الإسلامي" يصدر صكوكا بقيمة 750 مليون دولار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الرائدة، اليوم، نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أميركي وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال والتي تعتبر أول إصدار لصكوك الشق الأول مقومة بالدولار الأميركي في العالم منذ شهر مارس 2023.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي - الحاصل على تصنيف A2 و A+ من وكالتي "موديز" و"فيتش" على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة - بتسعير الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25% سنويا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي حيث سيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة لندن للأوراق المالية.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبا اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أميريكي متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات، ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.

ويبلغ هامش التسعير 306 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الامريكية وهو أقل بمقدار 121 نقطة أساس من هامش التسعير للصكوك الصادر من قبل المصرف في عام 2018.

وقال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: فخورون بهذا الاقبال اللافت والاستثنائي من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والاقليمين والدوليين وتجاوز القيمة الطرح المستهدفة أكثر من تسع مرات، ما يعكس ثقة هؤلاء المستثمرين في قوة ومكانة مصرف أبوظبي الإسلامي؛ ويسعدنا أن نرى استمرار هذا الطلب الدولي القوي بالرغم من خفض التسعير النهائي.

وأضاف أن من شأن إصدار هذه الصكوك أن يحافظ على رأس مال مجموعة المصرف ومركزها القوي، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي بفضل سجل المصرف الحافل بالإنجازات وقدرته على زيادة حصته السوقية وتحقيق عوائد مستدامة بالإضافة الى إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء الطرح مدفوعًا بطلب واسع من ثلاث مناطق، حيث تم تخصيص 83 % للشرق الأوسط و13 % لأوروبا ونسبة 4 % لآسيا.

وبحسب نوع المستثمر، تم تخصيص للخدمات المصرفية الخاصة 70% ، ولمدراء الأصول والصناديق 16% والبنوك التجارية 10% و4% لمستثمرين آخرين.

وتم هيكلة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الشق الأولى لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًا، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.

وعمل كل من بنك "اتش اس بي سي" وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ووكلاء هيكلة الصكوك، بينما عمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه بي مورجان" كمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.