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الذهب يلمع قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

الذهب يخسر في المعاملات الفورية
12 يوليو 2023 12:46

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن تراجع الدولار وعائدات السندات وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية للحصول على صورة أوضح لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1935.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1940.50 دولار.

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وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ 11 مايو، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى في أسبوع تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.14 دولار للأوقية والبلاتين 0.4 بالمئة إلى 928.05 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1250.29 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
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