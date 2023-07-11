حملة «وجهات دبي» تنطلق في موسمها الجديد

دبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق اليوم، حملة وجهات دبي في موسمها الصيفي الجديد، بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة صيفية فريدة في دبي.

وتسعى الحملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في دبي وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الصيف؛ بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال قصص تفاعلية وجذابة تلقي مزيداً من الضوء على أبرز وجهات الجذب في الإمارة خلال العطلة الصيفية.

ويتيح الموسم الحالي من وجهات دبي، والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، فرصة للتعرف على أفضل التجارب في مدينة دبي في فصل الصيف ووجهاتها المميزة التي تتراوح من الوجهات الشاطئية وحدائق الألعاب المائية المثيرة وأحواض السباحة بإطلالتها المتنوعة، علاوة على العديد من الأنشطة المقامة في الأماكن المغطاة في مختلف أنحاء دبي.

المدينة الأفضل

وبمناسبة بدء الموسم الصيفي للحملة، قالت منى غانم المرّي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل الإمارة إلى أفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، تواصل حملة وجهات دبي تسليط الضوء على ما تتميز به دبي من خيارات متنوعة وتجارب استثنائية لزوارها من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم، ومن خلال محتوى تفاعلي مبدع، تبرز الحملة الوجهات التي تمثل مناطق جذب للزوار خلال فترة الصيف، وما تتيحه من مرافق سياحية متنوعة وأنشطة تناسب أفراد الأسرة كافة، لتلبي تطلعاتها لعطلة متميزة.

من جهتها، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: حملة وجهات دبي هي دعوة للمقيمين والزوار لاستكشاف الوجهات الصيفية الأكثر جاذبية في دبي، ونشكر شركاء براند دبي في إنجاح النسخ المتعاقبة من الحملة سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، كما لا يفوتنا توجيه الشكر لجميع الإعلاميين وصُناع المحتوى الذين يشاركوننا هدفنا في إبراز ما تقدمه دبي لسكانها وزوارها من حول العالم من خيارات متنوعة لإمضاء عطلة صيف سعيدة ومميزة.