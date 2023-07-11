«كهرباء الشارقة» و«الإنماء التجاري» تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وفداً من هيئة الإنماء التجاري والسياحي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الأنشطة والفعاليات التجارية والسياحية في إمارة الشارقة وتطوير تلك القطاعات.

استقبل الوفد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام الهيئة، وترأس وفد هيئة الإنماء التجاري والسياحي خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وحضر اللقاء من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء. وأكد سعيد سلطان السويدي خلال اللقاء أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لتطوير كافة القطاعات بإمارة الشارقة.

وأكد عبد الله عبدالرحمن الشامسي أن الاستراتيجيات الواضحة والمحددة، والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية، ساهم في تعزيز مكانة الإمارة وتصنيفها ضمن أفضل الوجهات التجارية والسياحية المرموقة والمتميزة في العالم.