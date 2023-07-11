الأربعاء 12 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«كهرباء الشارقة» و«الإنماء التجاري» تبحثان تعزيز التعاون

جانب من اللقاء (من المصدر)
12 يوليو 2023 01:05

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
ضابط بشرطة أبوظبي يجتاز 6 جولات في «سباق الكوكب»

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وفداً من هيئة الإنماء التجاري والسياحي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الأنشطة والفعاليات التجارية والسياحية في إمارة الشارقة وتطوير تلك القطاعات.
استقبل الوفد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام الهيئة، وترأس وفد هيئة الإنماء التجاري والسياحي خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وحضر اللقاء من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء. وأكد سعيد سلطان السويدي خلال اللقاء أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لتطوير كافة القطاعات بإمارة الشارقة.
وأكد عبد الله عبدالرحمن الشامسي أن الاستراتيجيات الواضحة والمحددة، والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية، ساهم في تعزيز مكانة الإمارة وتصنيفها ضمن أفضل الوجهات التجارية والسياحية المرموقة والمتميزة في العالم.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
هيئة الإنماء التجاري والسياحي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
الإمارات
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
اليوم 21:02
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
اليوم 20:42
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
عربي ودولي
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
اليوم 20:34
إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
عربي ودولي
أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
اليوم 19:39
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
عربي ودولي
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©