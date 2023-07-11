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«دبي المالي» يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل

«دبي المالي» يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل
12 يوليو 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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وقع مركز دبي المالي العالمي اتفاقية، هي الأولى من نوعها لمركز مالي في المنطقة، مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل - الهيئة الأبرز عالمياً لتمثيل قطاع الاستثمار البديل والتي تضم في عضويتها أكثر من 2100 شركة تدير صناديق تحوط وأصول ائتمانية خاصة تفوق قيمتها 2.5 تريليون دولار.
وتؤكد هذه الاتفاقية التزام اتحاد إدارة الاستثمار البديل طويل الأمد تجاه المنطقة، وتساهم في ترسيخ المكانة المتنامية للمركز بوصفه وجهة عالمية للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط.
وأكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط العالمية، قائلاً: «يسرنا أن نكون أول مركز مالي في المنطقة يتعاون مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل، وتساعدنا هذه الاتفاقية، بما تحققه من ابتكار وتعاون دولي، في استقطاب رؤوس الأموال، وتوفير فرص النمو لصناديق التحوط عالية الأداء على اختلاف استراتيجياتها الاستثمارية». 
وأضاف: «تشكل الاتفاقية محطة مهمة لدبي ومركز دبي المالي العالمي تحديداً لدعم جهودنا في اجتذاب المواهب العالمية، والارتقاء بمستقبل القطاع المالي عبر توفير منظومة متينة ومترابطة تمكن شركات الاستثمار البديل على إدارة محافظهم العالمية بكفاءة عالية».
من جانبه، قال جاك إنجليس، الرئيس التنفيذي لاتحاد إدارة الاستثمار البديل: «بادرت العديد من شركات إدارة الاستثمار البديل - شملت أبرز الأسماء في القطاع - العام الماضي إلى افتتاح مكاتب لها في دولة الإمارات، وعلاوة على مهمة تمثيل أعضائه في المنطقة منذ أكثر من 15 عاماً، يرصد اتحاد إدارة الاستثمار البديل فرص النمو الهائلة التي تزخر بها المنطقة والتي تؤهل الدولة لتبوؤ مكانة متقدمة باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً للاستثمارات البديلة ولقطاع إدارة الأصول الأوسع».
وأضاف: «يسرنا من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه أن نتعاون مع مركز دبي المالي العالمي لمواصلة تمكين أعضائنا في دبي، ودعم تطور قطاع إدارة الأصول البديلة انطلاقاً من الموقع المميز الذي يحظى به مركز دبي المالي العالمي».

مركز دبي المالي العالمي
الإمارات
دبي
إدارة الاستثمار
الاستثمار
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