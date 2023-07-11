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إنشاء حظيرة لصيانة الطائرات بدبي الجنوب

إنشاء حظيرة لصيانة الطائرات بدبي الجنوب
12 يوليو 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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وقع مشروع محمد بن راشد للطيران، اتفاقية مع شركة «تيم إنفستمنت» لبناء حظيرة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بدبي الجنوب، تكون مخصصة لتلبية احتياجات الطائرات.
وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لدبي الجنوب بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وتيمور شاه شهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيم إنفستمنت»، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين. وسيتم وضع حجر الأساس للحظيرة الجديدة خلال معرض دبي للطيران 2023، ويتوقع إنجازها في الربع الأول 2025. وقال طحنون سيف: تؤكد اتفاقيتنا مع (تيم إنفستمنت) التزامنا المستمر إزاء تعزيز نمو قطاع الطيران بدبي، واستقطاب أكبر شركات الطيران العالمية لتأسيس فروع لها في الإمارة ضمن المنظومة الديناميكية لدبي الجنوب.

دبي الجنوب
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الإمارات
مشروع محمد بن راشد للطيران
صيانة الطائرات
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