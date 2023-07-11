الأربعاء 12 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل

الإمارات تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل
12 يوليو 2023 01:05

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
ضابط بشرطة أبوظبي يجتاز 6 جولات في «سباق الكوكب»

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وفد «جمارك الإمارات»، في الاجتماعات السنوية لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت مؤخراً في بروكسل.
ضم وفد جمارك الإمارات إلى بروكسل أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رئيس الوفد، وأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومحمد مير عبد الرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية الجمركية بالإدارة العامة للجمارك في الهيئة.
تضمنت مشاركة الوفد حضور جلسات مجلس منظمة الجمارك العالمية (WCO)، باعتبارها اللجنة الدولية العليا لاتخاذ القرارات واعتماد التوصيات والتي شهدت مشاركة 185 دولة تمثل إجمالي أنشطتها أكثر من 90% من حجم التجارة العالمية.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي إن اجتماعات مجلس المنظمة تناولت عدداً من المواضيع المهمة على صعيد دفع مسيرة العمل الجمركي العالمي. وعلى هامش الاجتماعات، التقى «وفد جمارك الإمارات» عدداً من وفود الدول الأخرى ومديري عموم الجمارك المشاركين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
إلى ذلك، وقعت الدولة ممثلة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع منظمة الجمارك العالمية اتفاقية مقر المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

منظمة الجمارك العالمية
الإمارات
جمارك الإمارات
بروكسل
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
الإمارات
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
اليوم 21:02
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
اليوم 20:42
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
عربي ودولي
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
اليوم 20:34
إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
عربي ودولي
أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
اليوم 19:39
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
عربي ودولي
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©