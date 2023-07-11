الإمارات تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وفد «جمارك الإمارات»، في الاجتماعات السنوية لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت مؤخراً في بروكسل.

ضم وفد جمارك الإمارات إلى بروكسل أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رئيس الوفد، وأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومحمد مير عبد الرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية الجمركية بالإدارة العامة للجمارك في الهيئة.

تضمنت مشاركة الوفد حضور جلسات مجلس منظمة الجمارك العالمية (WCO)، باعتبارها اللجنة الدولية العليا لاتخاذ القرارات واعتماد التوصيات والتي شهدت مشاركة 185 دولة تمثل إجمالي أنشطتها أكثر من 90% من حجم التجارة العالمية.

وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي إن اجتماعات مجلس المنظمة تناولت عدداً من المواضيع المهمة على صعيد دفع مسيرة العمل الجمركي العالمي. وعلى هامش الاجتماعات، التقى «وفد جمارك الإمارات» عدداً من وفود الدول الأخرى ومديري عموم الجمارك المشاركين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

إلى ذلك، وقعت الدولة ممثلة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع منظمة الجمارك العالمية اتفاقية مقر المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة.