تعاون بين «دبي للاستثمار» و«E20» للاستثمار في أنغولا

دبي (الاتحاد)

وقعت «دبي للاستثمار»، مذكرة تفاهم مع شركة «E20 Investment» للاستثمار الزراعي ومقرها أبوظبي، بهدف استصلاح 3750 هكتاراً من الأراضي الزراعية في أنغولا، والاستفادة من إمكانات القطاع الزراعي هناك.

وتُعنى شركة «E20 Investment»، بالاستثمار الزراعي وتشغيل المزارع ومنشآت التجهيز في جميع أنحاء العالم، وتتركز عملياتها بشكلٍ خاص في مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا.

وتركز مذكرة التفاهم على استصلاح مساحة شاسعة من الأراضي المؤجرة في أنغولا، من خلال مشروعٍ مشترك يتضمن زراعة محاصيل الأرز والأفوكادو.

وأوضح خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، أن المجموعة تهدف من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لأنغولا، ما يُشكل عنصر دعم لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في البلاد.

من جهته، أكد سلطان الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة «E20 Investment» أن مذكرة التفاهم تُشكل خطوة بارزة نحو تعزيز التنمية الزراعية في أنغولا.