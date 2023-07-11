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«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تستحوذ على حصة في «مياسا بارتنرز»

«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تستحوذ على حصة في «مياسا بارتنرز»
12 يوليو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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استحوذت شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، المشروع المشترك بين «مبادلة كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال»، على حصة استراتيجية في أسهم شركة مياسا بارتنرز المحدودة «مياسا بارتنرز»، شركة الاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
ويتماشى استثمار «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» مع استراتيجية «مياسا بارتنرز» الهادفة إلى دعم نمو سوق أبوظبي العالمي ليصبح مركزاً مالياً رئيسياً، والتي تأسست كمنصة استثمارية تهدف إلى تطوير استراتيجيات مؤسسية فعالة للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من خلال ابتكار أدوات للشراكة مع أبرز المؤسسات الاستثمارية وخبراء الأصول في هذه المنطقة. 
وقال مكسيم فرانزيتي من «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»: فخورون بالتعاون مع «مياسا بارتنرز»، ونسعى من خلال هذا الاستثمار إلى المشاركة في نمو منصة متميزة لإدارة الاستثمارات المؤسسية التي تتمتع برؤية واضحة لاستقطاب رأس المال العالمي إلى الأسواق الواعدة في المنطقة، ونؤمن أن أبوظبي بشكل عام، وسوق أبوظبي العالمي تحديداً، يشكلان الموطن الأنسب لشركات إدارة الصناديق والأصول التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا«.
من جانبه، قال نبيل المسكري، رئيس مجلس إدارة «مياسا بارتنرز»: سعداء بانضمام «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» إلينا في تطوير استراتيجيات استثمار رأس المال المؤسسي في المنطقة، ويشكل دعمهم إشارة جلية لثقتهم في «مياسا بارتنرز» وقدرة فريقنا الإداري على فتح آفاق الفرص في المنطقة، ولا تقتصر أهمية الشراكة بين الجانبين على توسيع نطاق علاقتنا مع «مبادلة كابيتال» فحسب، وإنما تؤكد كذلك التزامنا المشترك بترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة مالية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. 
ومن بين العديد من مشاريعها، شاركت «مياسا بارتنرز» في إطلاق «صندوق مياسا للأسهم»، وهو صندوق كمي متنوع يركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ فضلاً عن مختبر الاستثمار التحولي (TIL)، أول مبادرة بحثية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي لتأسيس مركز للتميز في مجال التمويل الفاعل والبحوث البيئية والاجتماعية والحوكمة. 
وبالاستناد إلى خبرتها الواسعة في استثمار رأس المال المؤسسي ونهجها المبني على الأبحاث، تعكف «مياسا بارتنرز» على تطوير وإطلاق استراتيجيات جديدة لمواكبة متطلبات ومعايير مستثمري رأس المال المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

أبوظبي
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