مؤسس ورئيس «ترايب كابيتال» لـ«الاتحاد»: أبوظبي وجهة رئيسية للشركات الناشئة ورأس المال المخاطر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف أرجون سيثي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ترايب كابيتال» الأميركية، عن اختيار إمارة أبوظبي لإطلاق صندوق «مينا نافيجيتور»، أول صندوق استثماري للشركة في منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من فرص النمو الواعدة والبيئة الجاذبة التي توفرها الإمارة للشركات الناشئة وشركات رأس المال المخاطر.

وقال سيثي: إن الصندوق الجديد سيركز على الاستثمار في الشركات المتخصصة في مجال دعم برامج الحاسوب في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انطلاقاً من أبوظبي، التي اعتمدت العديد من المبادرات والتشريعات الداعمة لقطاع رأس المال المخاطر، ما سيعزز من أعمال الشركة في المنطقة، وتحديداً على مستوى تمويل رأس المال المخاطر ضمن المراحل المبكرة إلى المتوسطة.

وأوضح سيثي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام، نجحت خلال سنوات قليلة في أن تصبح وجهة رئيسية لشركات رأس المال المخاطر والشركات الناشئة في المنطقة، لافتاً إلى استحواذ الدولة على نحو %47 من إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2022، والذي بلغ أكثر من 3.94 مليار دولار.

أداء قوي

وأكد سيثي أنه على الرغم مما يشهده قطاع رأس المال المخاطر من تحولات في الوقت الحاضر، مع تغير أسعار الفائدة والتقلبات التي تؤثر على تقييمات الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، إلا أن دولة الإمارات تحافظ على أداء قوي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي العالمية الصعبة. وأرجع السبب وراء اختيار دولة الإمارات لإنشاء الصندوق الجديد إلى 3 عوامل رئيسية مهمة، تتمثل في امتلاكها منظومة ريادة أعمال متكاملة وسريعة النمو، وتوفر فرصاً استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يوفر فرصة أمام الشركات للانطلاق والتوسع في الأسواق المختلفة بالمنطقة.

وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل في توفير الدولة منظومة تشريعية مرنة وفعالة، تجسد التزام الدولة الراسخ برعاية الابتكار والاستثمار من خلال طرح سياسات ومبادرات تدعم الاستثمار والمستثمرين، من أبرزها إصدار لوائح متطورة في مجال العملات المشفرة، لتشجيع شركات «البلوك تشين» الناشئة وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

بيئة جاذبة

وبين أن نظرة «ترايب كابيتال» لاقتصاد أبوظبي وأسواق الإمارة تتسم بالتفاؤل، بفضل اقتصادها الحيوي والديناميكي، وما توفره من بيئة جذابة أمام الشركات الناشئة وشركات رأس المال المخاطر الراغبة في إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة ترى إمكانات هائلة للنمو والنجاح في أبوظبي بفضل بيئة الأعمال الفعالة والمواتية للشركات الناشئة ولشركات رأس المال المخاطر، والتي تشهد بالفعل ازدهاراً في الاستثمارات الخارجية، وترعى الأفكار الخلاقة والتكنولوجيا المتطورة.

وتُعتبر شركة «ترايب كابيتال» من شركات رأس المال المخاطر الرائدة في العالم، وتصنف بين أفضل 25% من الشركات على مستوى القطاع، وقال سيثي: إن الشركة تعتمد على أداة التحليل الخاصة بها، «ماجيك 8- بول»، للاستثمار في شركات التكنولوجيا عبر القطاعات المختلفة من مرحلة البداية إلى مراحل التوسع والنمو.

آفاق إيجابية للنمو

وفيما يتعلق بآفاق اقتصاد الإمارات، توقع سيثي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات المزيد من النمو في المستقبل؛ بفضل نمو الاستثمارات الخارجية وتطور البنية التحتية وتنوع الاقتصاد، لافتاً إلى أن دولة الإمارات، تمكنت بفضل بيئة الأعمال الداعمة والإطار التشريعي القوي والبنية التحتية المتميزة، من ترسيخ جاذبيتها للشركات الدولية الرائدة ولرواد الأعمال المحليين والدوليين على حد سواء.

فرص استثمارية واعدة

وفيما يتعلق بالقطاعات الأبرز للاستثمار المتوقع الاستثمار بها، قال سيثي: إن قطاع التكنولوجيا والابتكار يُعد من القطاعات الواعدة الجديرة بالاهتمام في دولة الإمارات؛ بفضل الدعم الحكومي المستمر للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والتكنولوجيا المالية، والتقنيات النظيفة، الأمر الذي يوفر فرصاً واعدة للاستثمار في الشركات في هذه المجالات الجديدة وفي مجال برمجيات الحاسوب.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة تتميز بسرعة تطور منظومتها الخاصة بالشركات الناشئة في مراحلها الأولية، والتي تعتبر اليوم الأسرع نمواً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الاهتمام المتنامي من قبل شركات رأس المال المخاطر بالمنطقة، يُعد مؤشراً واضحاً على الرخاء الاقتصادي وأسواق الاستثمار النشطة.

مركز رائد للأعمال

أوضح أرجون سيثي، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز أعمال رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعزيز بيئة أعمال جذابة ومواتية.

ويرجع الفضل في ذلك إلى الرؤية الحكيمة التي تتمتع بها قيادة الدولة، ما جعلها تبادر وفي وقت مبكر للاستثمار في إنشاء منظومة شاملة قوية تدعم تأسيس ورعاية الأعمال والشركات الناشئة من خلال استقطاب مجموعة فريدة من شركاء التمويل، واعتماد التشريعات المتطورة وإرساء البنية التحتية ذات المستوى العالمي.