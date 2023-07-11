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الاقتصادي

تعاون بين «اقتصادية أبوظبي» و«إن دبليو تي إن» لتطوير السيارات الصديقة للبيئة

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
12 يوليو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقية مع شركة «إن دبليو تي إن» للصناعات التكنولوجية المتخصِّصة في حلول النقل الصديقة للبيئة، لتدريب المواهب الإماراتية وتوفير فرص العمل لها، وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وفقاً للاتفاقية، ستُنشِئ شركة «إن دبليو تي إن» خطَّ إنتاج متكاملاً، وتوسِّع مصنعها في أبوظبي بأعلى معايير الصناعة والاستدامة، وستتعاون مع مكتب تنمية الصناعة، وهو ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنمية القطاع الصناعي، لتوفير التدريب للمواهب الإماراتية وفرص التطوير المهني لضمان اندماجها في شركات مجموعة «إن دبليو تي إن».
وسيعمل الطرفان على تسريع تطوير صناعة السيارات ووسائل النقل الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وتشجيع مجتمع الابتكار والإسهام في تطوير تقنية السيارات، وتعزيز الأطر الملائمة للاقتصاد الأخضر، وسوف يستكشِف الطرفان فرصَ التعاون في التقنية المتقدِّمة والابتكار والأبحاث والتطوير في صناعات النقل، وهي من القطاعات التي تستهدف استراتيجيةُ أبوظبي الصناعية تطويرَها.
حضر راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، توقيع مذكرة التفاهم بين المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ومحمد رشيد الحافي، عن شركة «إن دبليو تي إن» للصناعات التكنولوجية.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهودنا لتعزيز تنافسية أبوظبي وتزويد المواهب بالقدرات والمواهب اللازمة، وتطوير صناعة السيارات والنقل وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الصناعية. وقال بول لين، رئيس مجموعة السيارات في شركة «إن دبليو تي إن»: يُسعدنا توسيع عملياتنا في أبوظبي، والإسهام في نمو صناعة السيارات.

اقتصادية أبوظبي
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الإمارات
دائرة التنمية الاقتصادية
السيارات صديقة البيئة
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