الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار اليوم الثلاثاء، لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1928.99 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 بالمئة إلى 1934.60 دولار للأوقية.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة على أساس شهري في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.27 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 931.40 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1247.28 دولار للأوقية.