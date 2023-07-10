5 شركات وساطة تستحوذ على 83% من التداول بسوق أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استحوذت 5 شركات وساطة عاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على %83 من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من إجمالي 27 شركة وساطة مرخصة بالسوق، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات التي نفذتها الشركات الخمس 142.5 مليار درهم من إجمالي 171.65 مليار درهم القيمة الإجمالية للتداولات في سوق العاصمة أبوظبي، فيما بلغت حصة 22 شركة وساطة %17 من إجمالي القيمة، خلال النصف الأول من 2023.

وتصدرت الشركة الدولية للأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة الأكثر تداولا خلال فترة المقارنة، واستحوذت الشركة على نحو 59% تعادل نحو 101 مليار درهم، من إجمالي قيمة التداولات التي نفذت في سوق أبوظبي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.

وبلغت حصة الشركة 32.3% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، بحجم تداول يقارب 9 مليارات سهم تقريباً خلال النصف الأول من 2023، فيما بلغت حصة الشركة ذاتها من إجمالي عدد الصفقات المبرمة بالسوق 22.5% تقريباً بعدد صفقات منفذة بلغ 737 ألف صفقة (بيع وشراء).

وتظهر البيانات أن الشركة الدولية للأوراق المالية نفذت صفقات شراء بقيمة 103.1 مليار درهم مقابل صفقات بيع بقيمة 99.1 مليار درهم، ما يشير إلى أن محصلة تداولات المستثمرين من خلال هذا الوسيط بلغت نحو 4 مليارات درهم (صافي شراء).

وجاءت المجموعة المالية هيرمس الإمارات، في المرتبة الثانية، بحصة بلغت 9.04% من إجمالي قيمة التداولات تعادل نحو 15.5 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركة من إجمالي كمية التداول 10.7% تعادل 2.96 مليار سهم.

وتظهر البيانات أن الشركة نفذت 524.4 ألف صفقة (بيع وشراء) بحصة بلغت 16% من إجمالي الصفقات المنفذة في سوق العاصمة أبوظبي خلال النصف الأول من 2023.

ووفقاً للبيانات، فقد نفذت شركة المجموعة العالمية هيرمس الإمارات 234.5 ألف صفقة شراء بقيمة إجمالية بلغت 16.6 مليار درهم، في مقابل 290 ألف صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار درهم، ما يشير إلى أن محصلة تداولات المستثمرين عبر هذا الوسيط سجلت 2.1 مليار درهم صافي شراء خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحلت شركة أرقام للأوراق المالية في المركز الثالث بحصة بلغت 5.6% من إجمالي القيمة، تعادل 9.6 مليار درهم، واستحوذت الشركة على 5.63% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة تعادل 1.55 مليار سهم، فيما بلغت حصتها نحو 15% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة تعادل 492.2 ألف صفقة (بيع وشراء).

وتظهر البيانات أن الشركة نفذت 247.2 ألف صفقة شراء بقيمة 9.2 مليار درهم، مقابل 245 ألف صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت نحو 10 مليارات درهم، ما يشير إلى أن محصلة تداولات المستثمرين من خلال هذا الوسيط سجلت نحو 800 مليون درهم صافي بيع خلال الفترة.

وثم جاءت شركة كيو لصناعة السوق بحصة بلغت نسبتها 5.34% من إجمالي قيمة التداول تعادل 9.16 مليار درهم، و8.63% من إجمالي كمية التداول تعادل 2.38 مليار سهم، وبلغت حصة الشركة من الصفقات المبرمة 8% تعادل 262 ألف صفقة خلال فترة المقارنة نفسها.

ونفذت الشركة 130.5 ألف صفقة شراء بقيمة 9.24 مليار درهم، مقابل 131.6 ألف صفقة بيع بقيمة 9.07 مليار درهم، ما يشير إلى أن محصلة تداولات المستثمرين من خلال هذه الشركة سجل نحو 170 مليون درهم صافي شراء.

وجاءت «بي إم إتش كابيتال للخدمات المالية» في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التداول بحصة بلغت 4.16% تعادل 7.13 مليار درهم، وبحصة من كمية الأسهم المتداولة بلغت 7.96% تعادل 2.2 مليار سهم، واستحوذت الشركة على 7.35% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة بالسوق خلال الفترة ذاتها، ما يعادل نحو 241 ألف صفقة.

وتظهر البيانات أن الشركة نفذت 127 ألف صفقة شراء بقيمة 7.214 مليار درهم مقابل 114 ألف صفقة بيع تقريبا بقيمة، 7.055 مليار درهم، ما يشير إلى أن محصلة تداولات المستثمرين من خلال هذا الوسيط بلغت نحو 160 مليون درهم صافي شراء.