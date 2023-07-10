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سوق أبوظبي العالمي يصدر لوائح خاصة بالفنادق والسياحة

سوق أبوظبي العالمي يصدر لوائح خاصة بالفنادق والسياحة
11 يوليو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر سوق أبوظبي العالمي، لوائح خاصة بالفنادق والسياحة لعام 2023 «اللوائح الخاصة بالسياحة»، والتي تتبنى تشريعات السياحة الخاصة بإمارة أبوظبي «تشريعات أبوظبي»، وتشمل اللوائح والأحكام المتعلقة بالفنادق وقطاعات السياحة التي تشرف عليها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك ضمن الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي.
وبتبني تشريعات أبوظبي، تتولى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جميع المسؤوليات التنظيمية، بما في ذلك الإشراف والرقابة والتزامات التنفيذ المتعلقة بالفنادق والمؤسسات السياحية القائمة في سوق أبوظبي العالمي، بينما تحتفظ سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي بحق إصدار تراخيص تجارية للفنادق والمؤسسات السياحية العاملة ضمن اختصاص السوق وإصدار تصاريح أخرى ذات علاقة.
وتهدف لوائح السياحة الجديدة إلى ضمان التزام جميع المنشآت القائمة في سوق أبوظبي العالمي بالمتطلبات والتراخيص اللازمة لممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بتوفير خدمات السياحة أو الاستجمام أو الترفيه للجمهور، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفنادق والمنتجعات والمطاعم، والشقق الفندقية، وبيوت العطلات، ودور السينما، والمسارح، والمتاحف، ومنظمي الجولات السياحية، وشركات ووكالات النقل السياحي، ومكاتب السياحة، والمرافق الترفيهية المختلفة، والتزامها بمتطلبات تشريعات أبوظبي.
وفي معرض تعليقه على أنظمة السياحة الجديدة، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نحرص في سوق أبوظبي العالمي على اتخاذ مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل مع الهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي، والتي تسعى لتحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وفي هذا الإطار، وقع سوق أبوظبي العالمي اتفاقية تعاون وتفويض مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للاستفادة من خبراتها ومعرفتها الواسعة في مجال تنظيم ومراقبة الفنادق والمؤسسات السياحية العاملة ضمن اختصاص سوق أبوظبي العالمي.
وأضاف المزروعي: يوفر تبني تشريعات إمارة أبوظبي الخاصة بالفنادق والسياحة ضمن تشريعات سوق أبوظبي العالمي، سهولة أكبر لمشغلي الفنادق والخدمات السياحية، ويؤكد الانسجام التنظيمي لقطاع الفنادق والسياحة في سوق أبوظبي العالمي وتكامله مع أنظمة إمارة أبوظبي عموماً.

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قطاع الفنادق والسياحة
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