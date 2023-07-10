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أحمد بن سعيد يفتتح «مجلس الابتكار» بمقر مجموعة الإمارات

أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال افتتاح مجلس الابتكار (من المصدر)
11 يوليو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مجلس الابتكار الجديد في مقر مجموعة الإمارات بدبي، بحضور عددٍ من كبار القادة، في خطوة تجسد التزام الناقلة بالبقاء في صدارة ابتكارات الطيران عالمياً.
وسيعمل المجلس منصة لتعزيز عمليات البحث والتطوير المتعمقة وتبادل الأفكار المبتكرة، كما سيعرض أحدث تقنيات الروبوتات والواقع الفائق والصور المجسمة والطابعات ثلاثية الأبعاد، وغيرها من التقنيات المتقدمة.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: لطالما احتلت مجموعة الإمارات مركز الريادة في صناعة الطيران العالمية، حيث يشكل الابتكار جزءاً محورياً من قيمنا الأساسية وثقافتنا وتفكيرنا، ونهجاً أساسياً لمواصلة الارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا وتعزيز أنشطتنا وعملياتنا، وحرصنا على تصميم وتجهيز مجلس الابتكار بأحدث الأدوات والتقنيات، لتمكين موظفينا من استكشاف آفاق جديدة واكتشاف حلول مبتكرة ترسخ معايير متفوقة جديدة تساهم في صياغة مستقبل صناعة الطيران. وأضاف سموه: يتيح مجلس الابتكار الجمع بين كياناتنا وشركاتنا التقنية وشركائنا في مساحة واحدة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تؤثر على صناعة الطيران اليوم، وتقديم مفاهيم وابتكارات نوعية تفيد العملاء والمجتمعات وصناعة الطيران. وإلى جانب ذلك، تشمل الأهداف الرئيسية للمجلس بناء وتعزيز الشراكات مع قادة الصناعة والجامعات، والمبادرات المستدامة، واستكشاف الطاقات البديلة.
ويضم مجلس الابتكار في مرحلته الأولية، روبوت المناولة ذاتي القيادة، ونظارات مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتجارب الواقع المعزز.
كما يضم قفازات لتفاعلات XR الطبيعية، وعرض ثلاثي الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشحن اللاسلكي الأوتوماتيكي، وحلول الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومؤتمرات الفيديو المحسّنة، والجيل القادم من أنظمة ترشيح المياه.

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