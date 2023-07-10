«جلوبال فلورين كيميكال» في «كيزاد» يضاعف إنتاجه ثلاث مرات

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أمس، اتفاقية مع مصنع جلوبال فلورين كيميكال (GFCF)، والذي يُعد واحداً من أكبر الشركات التي تتخذ من «كيزاد» مقراً لها، لتطوير منشأته الثانية في «كيزاد» مصفح ومضاعفة قدرته الإنتاجية ثلاث مرات.

ويعتزم مصنع «جلوبال فلورين كيميكال» استثمار أكثر من مليار درهم لتوسعة منشأته الحالية في «كيزاد» مصفح بإضافة 120 ألف متر مربع أخرى إلى مساحته الحالية البالغة 100 ألف متر مربع، مستفيداً من إمكانات وفرص التوسع والنمو الكبيرة التي توفرها «كيزاد» للشركات على أراضيها.

ويسعى المصنع من خلال هذا التوسع إلى تعزيز قائمة منتجاته بإضافة أربعة منتجات كيميائية جديدة مع افتتاح المرحلة الثانية من المصنع، في خطوة مهمة تتماشى مع طموحات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد دائري، بحيث ستكون المرحلة الثانية من المصنع قادرة على توفير المواد الخام للمبردات عالية الجودة.

ويتمتع المصنع بموقع استراتيجي يتيح له سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وإمدادها، علاوة على الاستفادة من البنى التحتية المتطورة وشبكات النقل المتكاملة التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «كيزاد»، ما سيعزز مكانة الشركة في الأسواق العالمية.

تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتسلط الاتفاقية الضوء على التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتمكين توطين الصناعات ودعم مرونة سلاسل التوريد، تماشياً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، كما تؤكد على اتخاذ الخطوات الملموسة لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ودفع التنمية الصناعية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

جدير بالذكر أن منشآت المصنع تراعي أهداف الاستدامة التي تتبناها مجموعة «كيزاد» في مجال ترشيد استهلاك المياه، حيث ستعتمد وحدة الإنتاج بالمصنع على إعادة التدوير الحراري، الأمر الذي يعكس حرص المجموعة والمصنع على تبني ممارسات صديقة للبيئة، بما يتماشى مع التزام الدولة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: يسعدنا أن نشهد نمو وتوسع شركة رائدة في قطاع صناعات التبريد داخل منطقة «كيزاد»، بينما نواصل العمل على تطوير منظومة أعمال متكاملة، وضمان أن تسير التنمية الصناعية جنباً إلى جنب مع المسؤولية البيئية، ما يبرهن على صحة رؤية «كيزاد» التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات متعاملينا للنمو والتوسع في المستقبل، ونمهد لذلك بشكل استباقي عن طريق توفير البنى التحتية الداعمة لتطوير مختلف القطاعات.

وأضاف: «تسلط الاتفاقية الضوء على فرص التوسع المتاحة لجميع المنشآت داخل مجموعة «كيزاد»، وتُقدم قيمة مضافة كبيرة لقطاع الصناعة في دولة الإمارات، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

من جهته، قال هاوجين شي، الرئيس التنفيذي لمصنع «جلوبال فلورين كيميكال»: «تتيح هذه الوحدة المتكاملة للشركة التحكم بشكل كامل في سلسلة القيمة، واستخدام منصة «كيزاد» متعددة الاستخدامات التي تسهل التصنيع المتطور عالي الجودة، علاوة على أن البنية التحتية المتطورة في «كيزاد» تسهل لنا الوصول إلى أسواقنا الاستراتيجية في المنطقة وخارجها عبر ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي».