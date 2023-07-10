«نيوبلاي» الكورية الجنوبية تؤسّس مقرّها العالمي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «نيوبلاي» الكورية الجنوبية، المتخصصة بتقنية «البلوك تشين»، تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، في خطوة تسلط الضوء على مكانة العاصمة وجهة عالمية جاذبة للشركات القائمة على الإبداع والابتكار.

وتنضم «نيوبلاي» لبرنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف لدعم الشركات التي تعمل في القطاعات التي تمتاز بمقومات نمو عالية وتركز على التكنولوجيا في العاصمة أبوظبي.

وتوفر شركة «نيوبلاي» منصة للتمويل اللامركزي ومجموعة متنوعة من الخدمات القائمة على تقنية «البلوك تشين»، وسيستفيد مقرها العالمي الجديد، الذي سيحمل اسم «إتش لاب» من الإطار التنظيمي المتقدم لسوق أبوظبي العالمي والمخصص للأصول الافتراضية.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: أسهمت منظومة الأعمال القوية والداعمة التي تنفرد بها إمارة أبوظبي، وامتلاكها للبنى التحتية العالمية والمواهب والكفاءات المتميزة، في تكريس مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار في الشرق الأوسط، وتنضم «نيوبلاي» إلى عدد من الشركات الكورية الجنوبية المبتكرة الأخرى التي اختارت أبوظبي كوجهة عالمية للمضي قدماً في المراحل التالية من جهود تنمية وتطوير أعمالها، والمساهمة في ابتكار أفضل الأفكار والحلول الجديدة انطلاقاً من العاصمة.

من جانبه، أكد جينهو بارك، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة «نيوبلاي»، أهمية الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس المقر العالمي للشركة في قلب إمارة أبوظبي.