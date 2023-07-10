الثلاثاء 11 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"كهرباء الإمارات" تتسلم 4 عروض لتطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية

"كهرباء الإمارات" تتسلم 4 عروض لتطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية
10 يوليو 2023 18:55

 
أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن تسلُّمها 4 عروض لتطوير مشروع محطة العجبان المستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف إنتاج 1500 ميجاوات (تيار متردد) من الكهرباء.
والشركات الأربع المتقدمة بعروضها هي: أكوا باور، وشركة إي دي أف للطاقة المتجددة، وماروبيني كوربوريشن، وائتلاف يضم شركتي جينكو باور وجيرا.
وتُعدُّ محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية ثالث أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم تنفذه شركة مياه وكهرباء الإمارات، مما سيجعل من إمارة أبوظبي موطنًا لأكبر ثلاث محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم.
وبمجرد بدء مرحلة التشغيل التجاري ستعمل المحطة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لنحو 160 ألف منزل في مختلف أرجاء الدولة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي نحو 2.4 مليون طن متري سنويًا، وزيادة ناتج الطاقة الشمسية في شبكة أبوظبي إلى نحو 4 جيجاوات (تيار متردد).
ويسهم تطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تحقيق الخطط المستقبلية لشركة مياه وكهرباء الإمارات الهادفة إلى زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية في أبوظبي لتصل إلى 7.3 جيجاوات بحلول 2030، وتزويد نحو 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035.
وتعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تطوير محطات الطاقة المتجددة وفقا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة، على نحو يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في التصدي لظاهرة التغير المناخي، خلال عام الاستدامة، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28).
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إن محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية تعكس الخبرة التي تتمتع بها شركة مياه وكهرباء الإمارات في تطوير مرافق مبتكرة خالية من الانبعاثات، ورائدة عالميا، لتأمين وتوريد إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات تعمل على تعزيز ريادة الدولة، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد مؤكدا أن تلقي هذه العروض التنافسية لتطوير محطة العجبان دليل واضح على خبرتنا الواسعة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة ودورها في جذب كبرى الشركات العالمية للإسهام في تحقيق مستقبل الحياد المناخي في الدولة".
تجدر الإشارة إلى أن 43 شركة وائتلافاً تقدموا في وقت سابق بخطاب إبداء الاهتمام لتنفيذ هذا المشروع، حيث تم تأهيل 19 من هذه الشركات والائتلافات لمرحلة طلب تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل اللازمة، وكخطوة تالية، فسوف تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإجراء التحليل الفني والمالي للعروض المقدَّمة، لاختيار أفضل العروض، حيث من المتوقع إعلان الفائز بالعطاء، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة في الربع الأخير من عام 2023.

 

أخبار ذات صلة
«مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية» يركز على 6 مجالات مبتكرة
إصدار طلبات العروض لتطوير مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه

          

 
 

الطاقة الشمسية
شركة مياه وكهرباء الإمارات
عثمان آل علي
آخر الأخبار
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
الرياضي
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
اليوم 13:03
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
الرياضي
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
اليوم 13:00
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
عربي ودولي
ستولتنبرج: الناتو سيوجه رسالة "إيجابية" إلى أوكرانيا حول انضمامها للحلف
اليوم 12:48
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
الرياضي
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
اليوم 12:45
«مبادرة مجانية» للمتقاعدين في «صيف أبوظبي الرياضي»
الرياضي
«مبادرة مجانية» للمتقاعدين في «صيف أبوظبي الرياضي»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©