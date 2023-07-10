"كهرباء الإمارات" تتسلم 4 عروض لتطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية



أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن تسلُّمها 4 عروض لتطوير مشروع محطة العجبان المستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف إنتاج 1500 ميجاوات (تيار متردد) من الكهرباء.

والشركات الأربع المتقدمة بعروضها هي: أكوا باور، وشركة إي دي أف للطاقة المتجددة، وماروبيني كوربوريشن، وائتلاف يضم شركتي جينكو باور وجيرا.

وتُعدُّ محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية ثالث أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم تنفذه شركة مياه وكهرباء الإمارات، مما سيجعل من إمارة أبوظبي موطنًا لأكبر ثلاث محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم.

وبمجرد بدء مرحلة التشغيل التجاري ستعمل المحطة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لنحو 160 ألف منزل في مختلف أرجاء الدولة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي نحو 2.4 مليون طن متري سنويًا، وزيادة ناتج الطاقة الشمسية في شبكة أبوظبي إلى نحو 4 جيجاوات (تيار متردد).

ويسهم تطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تحقيق الخطط المستقبلية لشركة مياه وكهرباء الإمارات الهادفة إلى زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية في أبوظبي لتصل إلى 7.3 جيجاوات بحلول 2030، وتزويد نحو 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035.

وتعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تطوير محطات الطاقة المتجددة وفقا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة، على نحو يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في التصدي لظاهرة التغير المناخي، خلال عام الاستدامة، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28).

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إن محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية تعكس الخبرة التي تتمتع بها شركة مياه وكهرباء الإمارات في تطوير مرافق مبتكرة خالية من الانبعاثات، ورائدة عالميا، لتأمين وتوريد إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات تعمل على تعزيز ريادة الدولة، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد مؤكدا أن تلقي هذه العروض التنافسية لتطوير محطة العجبان دليل واضح على خبرتنا الواسعة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة ودورها في جذب كبرى الشركات العالمية للإسهام في تحقيق مستقبل الحياد المناخي في الدولة".

تجدر الإشارة إلى أن 43 شركة وائتلافاً تقدموا في وقت سابق بخطاب إبداء الاهتمام لتنفيذ هذا المشروع، حيث تم تأهيل 19 من هذه الشركات والائتلافات لمرحلة طلب تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل اللازمة، وكخطوة تالية، فسوف تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإجراء التحليل الفني والمالي للعروض المقدَّمة، لاختيار أفضل العروض، حيث من المتوقع إعلان الفائز بالعطاء، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة في الربع الأخير من عام 2023.



