النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية

انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، فيما دعمت تخفيضات متوقعة السوق.

وبحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 78.25 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهدات بخفض الإمدادات في أغسطس.



