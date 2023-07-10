الثلاثاء 11 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية

النفط
10 يوليو 2023 10:22

انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، فيما دعمت تخفيضات متوقعة السوق.

وبحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 78.25 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل.

أخبار ذات صلة
الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار
ارتفاع أسعار النفط

وارتفع الخامان بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهدات بخفض الإمدادات في أغسطس.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
الاقتصادي
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
اليوم 13:06
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
الرياضي
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
اليوم 13:03
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
الرياضي
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
اليوم 13:00
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
عربي ودولي
ستولتنبرج: الناتو سيوجه رسالة "إيجابية" إلى أوكرانيا حول انضمامها للحلف
اليوم 12:48
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
الرياضي
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©